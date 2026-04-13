Ο Μακρόν ζητά διπλωματική λύση για τη Μέση Ανατολή, σχεδιάζει πολυεθνική αποστολή για τα Στενά του Ορμούζ
Την ανάγκη επίτευξης μιας ισχυρής και διαρκούς διπλωματικής συμφωνίας για τον τερματισμό της έντασης στη Μέση Ανατολή υπογράμμισε σήμερα ο Εμανουέλ Μακρόν, ανακοινώνοντας παράλληλα πρωτοβουλία της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου για τη διασφάλιση της ελευθερίας ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Με ανάρτησή του στο «X», ο πρόεδρος της Γαλλίας τόνισε ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια προκειμένου να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν μια σταθερή και μακροπρόθεσμη διευθέτηση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή μέσω διπλωματικών μέσων.



Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε ότι μια τέτοια συμφωνία πρέπει να διαμορφώσει ένα ισχυρό πλαίσιο ασφάλειας για ολόκληρη την περιοχή, το οποίο θα επιτρέπει σε όλα τα κράτη να συνυπάρχουν με ειρήνη και σταθερότητα. Όπως ανέφερε, η επίτευξη βιώσιμης λύσης προϋποθέτει την αντιμετώπιση όλων των βασικών ζητημάτων, μεταξύ των οποίων το πυρηνικό και βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, οι ενέργειες που προκαλούν αποσταθεροποίηση στην περιοχή, καθώς και η ανάγκη για ταχεία αποκατάσταση της ελεύθερης και απρόσκοπτης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, ο Μακρόν επισήμανε ότι απαιτείται επιστροφή του Λιβάνου σε τροχιά ειρήνης, με πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής του ακεραιότητας, τονίζοντας ότι η Γαλλία παραμένει έτοιμη να συμβάλει ενεργά σε κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στην αποκλιμάκωση της κρίσης, όπως έχει πράξει «από την πρώτη ημέρα της σύγκρουσης».

Ειδικά για τα Στενά του Ορμούζ, ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα διοργανώσουν διάσκεψη με χώρες που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε μια ειρηνική πολυεθνική αποστολή με στόχο την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον Μακρόν, η αποστολή θα έχει αυστηρά αμυντικό χαρακτήρα και θα λειτουργεί ανεξάρτητα από τις εμπόλεμες πλευρές, με στόχο να αναπτυχθεί αμέσως μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.
