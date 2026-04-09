Φορτηγό της KitKat εμφανίστηκε με VIP συνοδεία μετά την κλοπή 12 τόνων σοκολάτας: Τι κρύβεται πίσω από την κίνηση, δείτε βίντεο
Φορτηγό της KitKat εμφανίστηκε με VIP συνοδεία μετά την κλοπή 12 τόνων σοκολάτας: Τι κρύβεται πίσω από την κίνηση, δείτε βίντεο

Η γνωστή εταιρεία αποφάσισε να μετατρέψει τη ζημία που υπέστη σε επικοινωνιακό όφελος, αξιοποιώντας την κλοπή μέσα από ένα πρωτότυπο διαφημιστικό σποτ, το οποίο έχει ήδη προκαλέσει έντονες συζητήσεις στα social media

Η KitKat βρέθηκε το προηγούμενο διάστημα στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής λόγω μιας ασυνήθιστης κλοπής, καθώς λεία των δραστών αποτέλεσαν 12 τόνοι σοκολάτας της γνωστής εταιρείας.

Λίγες εβδομάδες μετά το περιστατικό, η KitKat Canada αξιοποίησε το γεγονός επικοινωνιακά, επιχειρώντας να το μετατρέψει σε διαφημιστική... ευκαιρία. Τι έκανε; Ένα κόκκινο φορτηγό διανομής κινήθηκε στους δρόμους του Τορόντο υπό τη συνοδεία μαύρων SUV, δημιουργώντας την εικόνα μεταφοράς ιδιαίτερα πολύτιμου φορτίου.

Τα βίντεο με το φορτηγό της KitKat με... VIP συνοδεία

Σχετικά βίντεο δημοσιεύτηκαν στο Instagram με τη φράση «Παίρνουμε τη σοκολάτα πολύ σοβαρά εδώ», προκαλώντας έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η καμπάνια, που δημιουργήθηκε από τη διαφημιστική εταιρεία Courage, αξιοποίησε το χιούμορ και τη συγκυρία της πασχαλινής περιόδου, μια περίοδο αυξημένης ζήτησης για προϊόντα σοκολάτας.



Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη KITKAT Canada (@kitkatcanada)

Το χρονικό της κλοπής

Σύμφωνα με τη Nestlé, η κλοπή σημειώθηκε τον Μάρτιο του 2026 όταν άγνωστοι, προσποιούμενοι τους αστυνομικούς, σταμάτησαν φορτηγό στην Ιταλία με προορισμό την Πολωνία και απέσπασαν περισσότερες από 410.000 μπάρες KitKat περιορισμένης έκδοσης Formula 1.

Η εταιρεία επέλεξε να αντιμετωπίσει την κατάσταση με δημιουργικό τρόπο, δημοσιεύοντας σατιρικές ανακοινώσεις, μια συμβολική αγγελία για πρόσληψη προσωπικού ασφαλείας και έναν διαδικτυακό «Stolen KitKat Tracker».


Ο ασυνήθιστος στόχος και η μεγάλη ποσότητα της κλοπής ήταν αρκετά για να προκαλέσουν ευρεία συζήτηση διεθνώς.

Στα social media, χρήστες χαρακτήρισαν το περιστατικό «η πιο γλυκιά ληστεία όλων των εποχών», με την KitKat να αξιοποιεί το χιούμορ, ενισχύοντας την απήχηση της καμπάνιας και τη συμμετοχή του κοινού.
