Έκκληση στoν βασιλιά Κάρολο από την οικογένεια της Βιρτζίνια Τζιουφρέ για συνάντηση με θύματα του Τζέφρι Επστάιν
Η οικογένεια της Βιρτζίνια Τζιουφρέ , της γυναίκας που κατηγόρησε ανοιχτά τον Τζέφρι Επστάιν και τον πρώην πρίγκιπα Άντριου ότι την κακοποίησαν σεξουαλικά όταν ήταν ανήλικη, προέτρεψε τον βασιλιά Κάρολο της Βρετανίας να συναντηθεί με θύματα του κυκλώματος του Αμερικανού χρηματιστή κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής που θα πραγματοποιήσει αργότερα αυτόν τον μήνα στις ΗΠΑ.

Η επίσκεψη του Καρόλου συμπίπτει με την επέτειο της θανάτου της Τζιουφρέ. Σε δήλωσή τους, που κοινοποιήθηκε στο πρακτορείο Reuters, οι Σκάι και Αμάντα Ρόμπερτς ανέφεραν ότι η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί δύο ημέρες μετά τη συμπλήρωση ενός έτους από την ημέρα που η Τζιουφρέ έβαλε τέλος στη ζωή της.

«Προτρέπουμε σθεναρά τον βασιλιά Κάρολο να συναντηθεί μαζί μας και με επιζώσες και να ακούσει όσα έχουμε να πούμε», δήλωσαν. «Τον ευγνωμονούμε που έλαβε υπόψη του τις καταγγελίες της αδελφής μας κατά του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ και για την απόφασή του να αφαιρέσει από τον αδελφό του τον τίτλο του πρίγκιπα».

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ δεν ανταποκρίθηκαν σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο. Αξιωματούχοι του Παλατιού έχουν δηλώσει στο παρελθόν ότι ο βασιλιάς δεν θα μπορούσε να εμπλακεί όσο οι έρευνες που σχετίζονται με τη σεξουαλική κακοποίηση από τον Έπστιν και τους συνεργούς του παραμένουν σε εξέλιξη.

Η Τζιουφρέ κατηγόρησε τον Επστάιν ότι την εξέδιδε στον μικρότερο αδελφό του βασιλιά Καρόλου, τον Άντριου, όταν εκείνη ήταν 17 ετών. Ο πρώην πρίγκιπας αρνιόταν ανέκαθεν τις κατηγορίες αλλά κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με την Τζιουφρέ το 2022, χωρίς ωστόσο να αποδεχθεί την ενοχή του. Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν θυμάται να την έχει συναντήσει ποτέ.

Ο Κάρολος και η σύζυγός του, βασίλισσα Καμίλα, πρόκειται να επισκεφθούν τις Ηνωμένες Πολιτείες στο διάστημα 27-30 Απριλίου, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία.
