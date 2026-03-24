Ερευνάται η τράπεζα Edmond de Rothschild στο Παρίσι, πρώην υπάλληλός της εμπλέκεται στα αρχεία Έπσταϊν
Η έδρα της τράπεζας Edmond de Rothschild στο Παρίσι ερευνήθηκε την περασμένη Παρασκευή από την οικονομική εισαγγελία στο πλαίσιο μιας υπόθεσης σε βάρος του Γάλλου διπλωμάτη, Φαμπρίς Αϊντάν, το όνομα του οποίου αναφέρεται στους «φακέλους Έπσταϊν».
Το γραφείο του οικονομικού εισαγγελέα επιβεβαίωσε ότι έγιναν έρευνες «σε διάφορες τοποθεσίες, κυρίως στα γραφεία της τράπεζας» στις 20 Μαρτίου σε σχέση με τις πληροφορίες που προέκυψαν από τους εν λόγω φακέλους.
Το γραφείο του οικονομικού εισαγγελέα επιβεβαίωσε ότι έγιναν έρευνες «σε διάφορες τοποθεσίες, κυρίως στα γραφεία της τράπεζας» στις 20 Μαρτίου σε σχέση με τις πληροφορίες που προέκυψαν από τους εν λόγω φακέλους.
Μία πηγή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο είπε ότι η τράπεζα ερευνήθηκε παρουσία της Αριάν ντε Ροτσίλντ, της γενικής διευθύντριάς της, που επίσης αναφέρεται στα αρχεία που δημοσιοποίησε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης για την καταδικασμένο παιδόφιλο.
«Η τράπεζα συνεργάζεται με τη δικαιοσύνη»Ο Φαμπρίς Αϊντάν αναφέρεται σε έγγραφα της «υπόθεσης Έπστιν» την εποχή που εργαζόταν στη διπλωματική αποστολή της Γαλλίας στα Ηνωμένα Έθνη. Στη συνέχεια εργάστηκε για την τράπεζα και κατόπιν για τον ενεργειακό όμιλο Engie, απ’ όπου απολύθηκε όταν έγιναν γνωστές οι σχέσεις του με τον Αμερικανό χρηματιστή παιδεραστή.
«Η τράπεζα Edmond de Rothschild συνεργάζεται πλήρως με τη δικαιοσύνη στο πλαίσιο αυτής της έρευνας που διεξάγει η οικονομική εισαγγελία. Επιπλέον, διατάχθηκε εσωτερική έρευνα μετά τις υποψίες που διατυπώθηκαν για αυτόν τον πρώην υπάλληλό της, ο οποίος εργάστηκε για την τράπεζα μεταξύ 2014-16» ανέφερε μια πηγή.
Κατέθεσε στα τέλη Φεβρουαρίου ο ΑϊντάνΟι έρευνες διεξάγονται από την Κεντρική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς και των Οικονομικών και Φορολογικών Παραβάσεων (OCLCIFF) στην οποία έδωσε κατάθεση ο Φαμπρίς Αϊντάν στα τέλη Φεβρουαρίου.
Ο Αϊντάν αναφέρεται πολλές φορές σε έγγραφα της «υπόθεσης Έπστιν» που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Φέρεται ότι παρείχε διπλωματικές πληροφορίες στον επιχειρηματία και σεξουαλικό εγκληματία ή του έκανε διάφορες «εξυπηρετήσεις» μεταξύ 2010-17.
Ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό προσέφυγε στη δικαιοσύνη στα μέσα Φεβρουαρίου σε βάρος του Αϊντάν και ξεκίνησε επίσης μια διαδικασία επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων.
