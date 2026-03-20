Μετά τα σενάρια εκτέλεσης από το Ιράν, ο στρατηγός Καανί των Φρουρών της Επανάστασης εμφανίστηκε με γραπτή δήλωση
Ο Εσμαήλ Καανί επαινεί τους περιφερειακούς συμμάχους του Ιράν στον πόλεμο κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ
Περίπου δύο εβδομάδες μετά τις αναφορές σε αραβικά μέσα πως ο στρατηγός Εσμαήλ Καανί εκτελέστηκε από τις ιρανικές Αρχές, κατηγορούμενος για κατασκοπεία υπέρ της Μοσάντ, σήμερα έκανε την εμφάνισή του, έστω και μέσω γραπτής δήλωσης.
Σε αυτή, ο διοικητής της Μονάδας Quds του Σώματος Φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης επαίνεσε τους συμμάχους του Ιράν για τη σθεναρή τους αντίσταση στον περιφερειακό αγώνα κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ, μετά τη δολοφονία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.
Ο Στρατηγός Καανί τόνισε ότι οι δυνάμεις που αντιστέκονται στην περιοχή, συνδράμουν σημαντικά στην αμυντική στρατηγική του Ιράν, βοηθώντας στον αγώνα κατά της επιθετικότητας των ΗΠΑ και του Ισραήλ.
Αυτό είναι το πρώτο δημόσιο σχόλιο του Στρατηγού Καανί μετά την επίθεση του Ισραήλ και τις φήμες για την εκτέλεσή του και υπογραμμίζει τις συνεχείς εντάσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, οι οποίες έχουν φέρει το Ιράν αντιμέτωπο με τις δυτικές δυνάμεις και τις συμμαχίες τους.
Αναλυτικά η δήλωση Καανί:
«Το Μέτωπο της Αντίστασης μπήκε ανεξάρτητα στον πόλεμο κατά της Αμερικής και της σιωνιστικής οντότητας και υπερασπίστηκε το Ιράν.
Ο Άξονας της Αντίστασης έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής πολύ αποτελεσματικές επιχειρήσεις και θα επιφυλάσσει επίσης εκπλήξεις. Η «ενότητα των πεδίων μάχης» αποτελεί το ισχυρό σημείο του ισλαμικού έθνους και έναν τρομακτικό εφιάλτη για την παγκόσμια αλαζονεία και τον διεθνή σιωνισμό.
Σύντομα θα γίνουμε μάρτυρες της σωτηρίας του ισλαμικού έθνους από τη σιωνιστική-αμερικανική στάση, χάρη στα ικανά σας χέρια.
Φιλώ τα χέρια σας, μουτζαχεντίν και αγωνιστές του ισλαμικού έθνους, και σας ευχαριστώ έναν προς έναν. Παρά την απουσία του «Ιμάμη των Μαρτύρων της Αντίστασης», η σκέψη της Ισλαμικής Επανάστασης θα συνεχιστεί υπό τη σημαία του Εξοχότατου Αγιατολάχ Σεΐντ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.
Με την ευλογία του αίματος των μαρτύρων, αυτό το μέτωπο θα συνεχίσει να πολεμά τους εχθρούς του Ισλάμ και της ανθρωπότητας με μεγαλύτερη δύναμη από πριν και σύντομα θα γίνουμε μάρτυρες της ήττας τους».
⚡️⭕️Commander of Quds Force Brigadier General Ismail Qaani sends a message to the leaders of the Resistance Front and the mujahideen of the Islamic Revolution:— Middle East Observer (@ME_Observer_) March 20, 2026
"The Resistance Front has entered the war against America and the Zionist entity independently and defended Iran.
