Βέλγιο: Έκρηξη τα ξημερώματα μπροστά από συναγωγή στη Λιέγη
Σύμφωνα με τις Αρχές δεν υπάρχουν τραυματίες, αλλά προκλήθηκαν αρκετές υλικές ζημιές
Έκρηξη σημειώθηκε τη νύκτα της Κυριακής προς Δευτέρα μπροστά από συναγωγή στη Λιέγη, στο ανατολικό Βέλγιο, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ανακοίνωσε η αστυνομία, η οποία διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν τραυματίες αλλά «μόνο υλικές ζημιές».
Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 04:00 (τοπική ώρα, 05:00 ώρα Ελλάδας) μπροστά από τη συναγωγή που βρίσκεται στην οδό Λεόν Φρεντερίκ στη Λιέγη. Τα μπροστινά τζάμια του κτιρίου έσπασαν, διευκρίνισε εκπρόσωπος της αστυνομίας της πόλης σε ανακοίνωσή του.
Η αστυνομία έχει αποκλείσει τον χώρο γύρω από τη συναγωγή προκειμένου να διεξαγάγει έρευνα.
Η συναγωγή αυτή κατασκευάστηκε το 1899 και λειτουργεί και ως μουσείο στο οποίο εκτίθενται διάφορα αντικείμενα της εβραϊκής κοινότητας της Λιέγης, σύμφωνα με τον ιστότοπό της.
🚨 BREAKING: 🇧🇪 BELGIAN POLICE:— Breaking news 24/7 (@Breaking7Newss) March 9, 2026
EXPLOSION IN FRONT OF A JEWISH SYNAGOGUE IN THE CITY OF LIÈGE WITHOUT ANY INJURIES pic.twitter.com/QwIR1at8iU
