Άμεση ανάλυση της Teneo: Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι για την Τουρκία από μια πλήρη ανάφλεξη στο Ιράν

Η διεθνής εταιρεία στρατηγικών συμβούλων εκτιμά ότι η Άγκυρα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή μιας πιθανής περιφερειακής αποσταθεροποίησης – Οι κίνδυνοι για το μεταναστευτικό, το κουρδικό, την ενέργεια και την οικονομία

Μια γενικευμένη ανάφλεξη στο Ιράν θα μπορούσε να πυροδοτήσει αλυσιδωτές επιπτώσεις για την Τουρκία, αναφέρει σε άμεση ανάλυσή της η διεθνής εταιρεία στρατηγικών συμβούλων Teneo, που επισημαίνει ότι η Άγκυρα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή μιας πιθανής περιφερειακής αποσταθεροποίησης.



Τα ρίσκα είναι πολυεπίπεδα, καθώς η νέα αναταραχή ενδεχομένως να προκαλέσει από ένα νέο μεταναστευτικό κύμα και αναζωπύρωση του Κουρδικού μέχρι ενεργειακό σοκ και σοβαρή οικονομική επιβάρυνση.



Σύμφωνα με την ανάλυση, το Ιράν δεν αποτελεί απλώς γειτονική χώρα για την Τουρκία, αλλά κρίσιμο γεωστρατηγικό «ανάχωμα» που μέχρι σήμερα περιορίζει μεταναστευτικές ροές, ενεργειακές πιέσεις και απειλές ασφαλείας στα ανατολικά της σύνορα.



Η ανάλυση αναφέρει ότι η ανάφλεξη στο Ιράν και τα σενάρια σοβαρής αποσταθεροποίησης της χώρας ενεργοποιούν ένα σύνθετο πλέγμα γεωπολιτικών κινδύνων για την Τουρκία, η οποία παρακολουθεί με αυξημένη ανησυχία τις εξελίξεις στα ανατολικά της σύνορα. Για την Άγκυρα, το Ιράν δεν είναι απλώς ένας γείτονας με σύνορα 534 χιλιομέτρων, αλλά κρίσιμος γεωστρατηγικός εταίρος που μέχρι σήμερα λειτουργεί ως ανάχωμα σε μεταναστευτικές, ενεργειακές πιέσεις και προκλήσεις ασφαλείας.



Μεταναστευτική πίεση και εσωτερική αστάθεια

Το πρώτο και πιο άμεσο ρίσκο αφορά το μεταναστευτικό. Το Ιράν φιλοξενεί επισήμως τουλάχιστον 750.000 Αφγανούς πρόσφυγες, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ενώ οι πραγματικοί αριθμοί εκτιμάται ότι φθάνουν έως και τα 3,8 εκατομμύρια. Σε περίπτωση κατάρρευσης της κρατικής δομής, ένα σημαντικό μέρος αυτών —μαζί με Ιρανούς πολίτες— θα μπορούσε να κινηθεί προς τα δυτικά.



Για την Τουρκία, που ήδη δοκιμάζεται από υψηλό πληθωρισμό και έντονο αντιμεταναστευτικό κλίμα, μια νέα μαζική εισροή θα μπορούσε να μετατραπεί σε παράγοντα πολιτικής και κοινωνικής αποσταθεροποίησης. Η Άγκυρα θεωρεί το Ιράν «τελευταίο φίλτρο» πριν από ένα πιθανό νέο κύμα προς τα τουρκικά σύνορα — και κατ’ επέκταση προς την Ευρώπη.



Κουρδικός παράγοντας και κενό εξουσίας

Πέραν του μεταναστευτικού, η μεγαλύτερη στρατηγική ανησυχία αφορά το ενδεχόμενο κενού εξουσίας στις κουρδικές περιοχές του δυτικού Ιράν, όπου ζουν περίπου 8 εκατομμύρια άνθρωποι. Μια σοβαρή αποδυνάμωση της Τεχεράνης θα μπορούσε να επιτρέψει σε κουρδικές ένοπλες οργανώσεις να εδραιώσουν εδαφικό έλεγχο κοντά στα σύνορα με Τουρκία και Ιράκ.



Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη δράση του Κόμματος Ελεύθερης Ζωής του Κουρδιστάν (PJAK), ιρανικού παρακλαδιού του Κουρδικού Εργατικού Κόμματος. Παρά την αναζωπύρωση ειρηνευτικών προσπαθειών στο εσωτερικό της Τουρκίας, η Άγκυρα θεωρεί ότι μια γεωπολιτική ρευστότητα στο Ιράν θα μπορούσε να ανατρέψει τις εύθραυστες ισορροπίες και να δημιουργήσει νέα μέτωπα ασφαλείας.



Δεν είναι τυχαίο ότι, παρότι η τουρκική κυβέρνηση διαψεύδει σχέδια άμεσης επέμβασης, πληθαίνουν οι αναφορές περί σχεδιασμών έκτακτης ανάγκης για πιθανή δημιουργία «ζώνης ασφαλείας» εντός ιρανικού εδάφους σε περίπτωση χάους.



Ενεργειακή εξάρτηση και οικονομικός κίνδυνος

Η διάσταση της ενέργειας εντείνει τη στρατηγική έκθεση της Τουρκίας. Το 2025, η χώρα εισήγαγε 8,17 δισ. κυβικά μέτρα ιρανικού φυσικού αερίου, καθιστώντας το Ιράν τον δεύτερο μεγαλύτερο προμηθευτή της μέσω αγωγών μετά τη Ρωσία. Παρά τις προσπάθειες διαφοροποίησης, η εξάρτηση παραμένει ουσιαστική.



Την ίδια στιγμή, κάθε αύξηση κατά 10 δολάρια στην τιμή του πετρελαίου προσθέτει περίπου 2,6 δισ. δολάρια στο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών της Τουρκίας και περίπου μία ποσοστιαία μονάδα στον πληθωρισμό. Σε ένα ήδη εύθραυστο μακροοικονομικό περιβάλλον, μια παρατεταμένη περιφερειακή κρίση θα μπορούσε να επιβαρύνει δραστικά την τουρκική οικονομία.

Μια πολυδιάστατη απειλή

Η πιθανή αποσταθεροποίηση του Ιράν συνιστά, συνεπώς, για την Τουρκία μια πολυεπίπεδη απειλή: μεταναστευτική, εσωτερικής ασφάλειας, ενεργειακή και οικονομική. Η Άγκυρα καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στη δημόσια ρητορική μη επέμβασης και στην ανάγκη προετοιμασίας για όλα τα ενδεχόμενα.



Σε ένα περιβάλλον όπου τα σύνορα της Μέσης Ανατολής παραμένουν ρευστά και οι περιφερειακές ισορροπίες εύθραυστες, η εξέλιξη της κρίσης στο Ιράν ενδέχεται να αποτελέσει καταλύτη για βαθύτερες ανακατατάξεις - με την Τουρκία στην πρώτη γραμμή των επιπτώσεων.