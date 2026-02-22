Ιδού τα μαχητικά που έχουν συσσωρευτεί στην Κρήτη

Αυτή η κίνηση έρχεται ενώ τουλάχιστον μια δωδεκάδα F-22 έφτασαν από το Ηνωμένο Βασίλειο καθ’ οδόν προς τη Μέση Ανατολή, ενώ μεγάλος αριθμός F-35 εντοπίστηκε στον Κόλπο της Σούδας, μαζί με αεροσκάφη ανεφοδιασμού, μεταφορικά και ειδικών επιχειρήσεων.

Η μετακίνηση αυτή των δυνάμεων έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως η μεγαλύτερη συγκέντρωση αμερικανικών μαχητικών στη Μέση Ανατολή από τον πόλεμο του Ιράκ, δείχνοντας την αποφασιστικότητα της Ουάσιγκτον να αυξήσει την πίεση προς την Τεχεράνη ενώ συνεχίζονται οι ευαίσθητες διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Ας δούμε τι ακριβώς σημαίνουν αυτά τα αεροσκάφη και γιατί θεωρούνται κρίσιμα σε πιθανή στρατιωτική επιχείρηση.

Τα F-35 Lightning II είναι μαχητικά 5ης γενιάς, σχεδιασμένα για πολλαπλούς ρόλους — από κρούση σε στόχους εδάφους μέχρι αεροπορική υπεροχή — με ενσωματωμένη τεχνολογία stealth που μειώνει δραστικά την ικανότητα ανίχνευσής τους από εχθρικά ραντάρ. Είναι επίσης εξοπλισμένα με σύγχρονα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και ανίχνευσης, επιτρέποντας σε έναν πιλότο να έχει πλήρη εικόνα της επιχειρησιακής...





