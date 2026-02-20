Βρετανία: Κυβερνητικό σχέδιο για διαγραφή του Άντριου από τη διαδοχή του θρόνου - Έρευνες στις κατοικίες του

Η βρετανική αστυνομία εντείνει τις έρευνες γύρω από τον Πρίγκιπας Άντριου, καλώντας πρώην και νυν μέλη της προσωπικής του ασφάλειας να καταθέσουν για πιθανές πληροφορίες που σχετίζονται με την υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν