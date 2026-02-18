Δώδεκα νεκροί από έκρηξη σε κατάστημα με πυροτεχνήματα στην Κίνα

Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα Τετάρτη όταν σημειώθηκε έκρηξη και ξέσπασε πυρκαγιά σε κατάστημα πώλησης πυροτεχνημάτων στην κινεζική επαρχία Χουμπέι στην Κίνα με αποτέλεσμα να καούν 50 τετραγωνικά μέτρα από τους χώρους της επιχείρησης, όπως μετέδωσε το κρατικό δίκτυο CCTV.
Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Σιανγκγιάνγκ της κεντρικής Κίνας ενώ τα αίτια της έκρηξης ερευνώνται, σύμφωνα με το CCTV.
Οι εκρήξεις που σχετίζονται με πυροτεχνήματα δεν είναι κάτι ασυνήθιστο στην Κίνα, όπου τα βεγγαλικά χρησιμοποιούνται ευρέως και συχνά αδιακρίτως σε εορταστικές περιστάσεις όπως οι γιορτές για το Σεληνιακό Νέο Έτος, που ξεκίνησε χθες.
Τον Ιούνιο, έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη γειτονική Χουνάν είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 9 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 26.
Κάποιες πόλεις στην Κίνα έχουν απαγορεύσει τη χρήση πυροτεχνημάτων για λόγους ασφαλείας και εξαιτίας ανησυχιών για την μόλυνση του αέρα, αλλά τα μέτρα αυτά προκαλούν διαμάχη καθώς τα βεγγαλικά, που παραδοσιακά χρησιμοποιούνται για να διώξουν μακριά τα κακά πνεύματα, έχουν σημαντικό ρόλο στους εορτασμούς για το Νέο Κινεζικό Έτος.
🟢 Çin’in Hubei eyaletine bağlı Xiangyang kentinde havai fişek satılan bir dükkânda meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybetti. pic.twitter.com/10FGpUagsb— SİYAH SANCAK (@siyahsancakx) February 18, 2026
