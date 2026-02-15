Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Οι ΗΠΑ αποχώρησαν κι από άλλη βάση στη Συρία, την κατέλαβε ο στρατός της χώρας
Οι ΗΠΑ αποχώρησαν κι από άλλη βάση στη Συρία, την κατέλαβε ο στρατός της χώρας
Μετά τη βάση Αλ-Τανφ, κοντά στα σύνορα της Συρίας με την Ιορδανία και το Ιράκ, ο συριακός στρατός κατέλαβε και την Αλ-Σαντάντι στα βορειοανατολικά
Ο στρατός της Συρίας ανακοίνωσε ότι κατέλαβε τη στρατιωτική βάση Αλ-Σαντάντι στα βορειοανατολικά της χώρας, μετά από συντονισμό με τις ΗΠΑ οι οποίες αποχώρησαν από εκεί, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας.
Η εξέλιξη αυτή, ακολουθεί την παρόμοια αποχώρηση των ΗΠΑ από τη στρατηγικής σημασίας βάση Αλ-Τανφ, κοντά στα σύνορα της Συρίας με την Ιορδανία και το Ιράκ, μετά την επίτευξη συμφωνίας με τη διαμεσολάβηση της Ουάσινγκτον, για την ενσωμάτωση των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων υπό την ηγεσία των Κούρδων στις κεντρικές δομές της Συρίας.
«Οι δυνάμεις του Συριακού Αραβικού Στρατού έχουν αναλάβει τον έλεγχο της στρατιωτικής βάσης Αλ-Σαντάντι στην ύπαιθρο της Χασακέ μετά από συντονισμό με την αμερικανική πλευρά», ανέφερε σε δήλωσή του το υπουργείο Άμυνας της Συρίας.
Οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν σταθμεύσει στη βάση ως μέρος της διεθνούς συμμαχίας κατά της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.
Η πόλη Αλ-Σαντάντι φιλοξενούσε επίσης μια φυλακή όπου οι κουρδικές δυνάμεις κρατούσαν μέλη του ISIS πριν οι κυβερνητικές δυνάμεις προχωρήσουν στην περιοχή τον περασμένο μήνα.
Η εξέλιξη αυτή, ακολουθεί την παρόμοια αποχώρηση των ΗΠΑ από τη στρατηγικής σημασίας βάση Αλ-Τανφ, κοντά στα σύνορα της Συρίας με την Ιορδανία και το Ιράκ, μετά την επίτευξη συμφωνίας με τη διαμεσολάβηση της Ουάσινγκτον, για την ενσωμάτωση των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων υπό την ηγεσία των Κούρδων στις κεντρικές δομές της Συρίας.
US has withdrawn from its strategic Al-Tanf base at the Syria-Jordan-Iraq tri-border, handing over control to Damascus. The base had served as a hub for US-led operations against ISIS. #Watch#Syria #AlTanf #US #ISIS #SyrianForces #CNBCTV18Digital #Jordan #Iraq pic.twitter.com/POT5Yjv4nR— CNBC-TV18 (@CNBCTV18News) February 13, 2026
«Οι δυνάμεις του Συριακού Αραβικού Στρατού έχουν αναλάβει τον έλεγχο της στρατιωτικής βάσης Αλ-Σαντάντι στην ύπαιθρο της Χασακέ μετά από συντονισμό με την αμερικανική πλευρά», ανέφερε σε δήλωσή του το υπουργείο Άμυνας της Συρίας.
Οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν σταθμεύσει στη βάση ως μέρος της διεθνούς συμμαχίας κατά της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.
Η πόλη Αλ-Σαντάντι φιλοξενούσε επίσης μια φυλακή όπου οι κουρδικές δυνάμεις κρατούσαν μέλη του ISIS πριν οι κυβερνητικές δυνάμεις προχωρήσουν στην περιοχή τον περασμένο μήνα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα