ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Έκτακτο δελτίο καιρού: Νέα επιδείνωση από αύριο Τρίτη με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία σε λεωφόρο Αθηνών και άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

Οι ΗΠΑ αποχώρησαν κι από άλλη βάση στη Συρία, την κατέλαβε ο στρατός της χώρας
ΚΟΣΜΟΣ
Συρία ΗΠΑ βάση

Οι ΗΠΑ αποχώρησαν κι από άλλη βάση στη Συρία, την κατέλαβε ο στρατός της χώρας

Μετά τη βάση Αλ-Τανφ, κοντά στα σύνορα της Συρίας με την Ιορδανία και το Ιράκ, ο συριακός στρατός κατέλαβε και την Αλ-Σαντάντι στα βορειοανατολικά 

Οι ΗΠΑ αποχώρησαν κι από άλλη βάση στη Συρία, την κατέλαβε ο στρατός της χώρας
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ο στρατός της Συρίας ανακοίνωσε ότι κατέλαβε τη στρατιωτική βάση Αλ-Σαντάντι στα βορειοανατολικά της χώρας, μετά από συντονισμό με τις ΗΠΑ οι οποίες αποχώρησαν από εκεί, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας.

Η εξέλιξη αυτή, ακολουθεί την παρόμοια αποχώρηση των ΗΠΑ από τη στρατηγικής σημασίας βάση Αλ-Τανφ, κοντά στα σύνορα της Συρίας με την Ιορδανία και το Ιράκ, μετά την επίτευξη συμφωνίας με τη διαμεσολάβηση της Ουάσινγκτον, για την ενσωμάτωση των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων υπό την ηγεσία των Κούρδων στις κεντρικές δομές της Συρίας.



«Οι δυνάμεις του Συριακού Αραβικού Στρατού έχουν αναλάβει τον έλεγχο της στρατιωτικής βάσης Αλ-Σαντάντι στην ύπαιθρο της Χασακέ μετά από συντονισμό με την αμερικανική πλευρά», ανέφερε σε δήλωσή του το υπουργείο Άμυνας της Συρίας.

Οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν σταθμεύσει στη βάση ως μέρος της διεθνούς συμμαχίας κατά της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Η πόλη Αλ-Σαντάντι φιλοξενούσε επίσης μια φυλακή όπου οι κουρδικές δυνάμεις κρατούσαν μέλη του ISIS πριν οι κυβερνητικές δυνάμεις προχωρήσουν στην περιοχή τον περασμένο μήνα.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης