Ελβετία: Έντεκα τραυματίες σε έκρηξη κατά τη διάρκεια καρναβαλικών εορτασμών

Έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια καρναβαλικών εορτασμών στο χωριό Σαμπλ, στο καντόνι Βαλέ, στη νοτιοδυτική Ελβετία, από έκρηξη σε άρμα που μετέφερε ένα κανόνι για τη ρίψη κομφετί, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.
Η έκρηξη φαίνεται να ήταν τυχαία, καθώς προκλήθηκε από τον αεροσυμπιεστή που τροφοδοτούσε το κανόνι με κομφετί, σύμφωνα με το ελβετικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTS.
«Λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι σημειώθηκε έκρηξη πάνω στο άρμα που μετέφερε το κανόνι με κομφετί», αναφέρει η αστυνομία σε ανακοίνωση.
Οι έντεκα τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου και μετά μεταφέρθηκαν σε διάφορα νοσοκομεία της περιοχής, πρόσθεσε η ίδια πηγή.
