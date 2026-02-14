ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Έκτακτο δελτίο καιρού: Νέα επιδείνωση από αύριο Τρίτη με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία σε λεωφόρο Αθηνών και άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

Ελβετία: Έντεκα τραυματίες σε έκρηξη κατά τη διάρκεια καρναβαλικών εορτασμών
ΚΟΣΜΟΣ
Ελβετία Έκρηξη

Ελβετία: Έντεκα τραυματίες σε έκρηξη κατά τη διάρκεια καρναβαλικών εορτασμών

Οι έντεκα τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής

Ελβετία: Έντεκα τραυματίες σε έκρηξη κατά τη διάρκεια καρναβαλικών εορτασμών
1 ΣΧΟΛΙΟ
Έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια καρναβαλικών εορτασμών στο χωριό Σαμπλ, στο καντόνι Βαλέ, στη νοτιοδυτική Ελβετία, από έκρηξη σε άρμα που μετέφερε ένα κανόνι για τη ρίψη κομφετί, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Η έκρηξη φαίνεται να ήταν τυχαία, καθώς προκλήθηκε από τον αεροσυμπιεστή που τροφοδοτούσε το κανόνι με κομφετί, σύμφωνα με το ελβετικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTS.

«Λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι σημειώθηκε έκρηξη πάνω στο άρμα που μετέφερε το κανόνι με κομφετί», αναφέρει η αστυνομία σε ανακοίνωση.

Οι έντεκα τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου και μετά μεταφέρθηκαν σε διάφορα νοσοκομεία της περιοχής, πρόσθεσε η ίδια πηγή.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης