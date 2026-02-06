Νετανιάχου: Ο Έπσταϊν δεν υπήρξε ποτέ κατάσκοπος του Ισραήλ, το αποδεικνύει η σχέση του με τον πρώην πρωθυπουργό Μπάρακ

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, η σύνδεση του Έπσταϊν με τον Εχούντ Μπάρακ - όπως αναδεικνυέται από τα δημοσιοποιημένα έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης - αποδεικνύει ότι καταδικασμένος παιδόφιλος δεν υπήρξε ποτέ κατάσκοπος του Ισραήλ





«Αποδεικνύει το ακριβώς αντίθετο» «Η ασυνήθιστα στενή σχέση του Τζέφρι Έπσταϊν με τον Εχούντ Μπάρακ δεν υποδηλώνει ότι ο Έπσταϊν εργαζόταν για το Ισραήλ. Αποδεικνύει το ακριβώς αντίθετο», έγραψε ο Νετανιάχου στα αγγλικά, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.



Στην ίδια ανάρτηση, ο πρωθυπουργός εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του πρώην πολιτικού του αντιπάλου, υποστηρίζοντας ότι «κολλημένος με την εκλογική του ήττα πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες, ο Μπάρακ επιχειρεί εδώ και χρόνια, με εμμονικό τρόπο, να υπονομεύσει την ισραηλινή δημοκρατία, συνεργαζόμενος με την αντισιωνιστική ριζοσπαστική Αριστερά σε αποτυχημένες προσπάθειες ανατροπής της εκλεγμένης κυβέρνησης του Ισραήλ».



Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι «η προσωπική εμμονή του Μπάρακ τον οδήγησε να εμπλακεί, δημόσια και παρασκηνιακά, σε ενέργειες υπονόμευσης της κυβέρνησης του Ισραήλ, μεταξύ των οποίων η υποκίνηση μαζικών κινημάτων διαμαρτυρίας, η καλλιέργεια αναταραχής και η διάδοση ψευδών αφηγήσεων στα μέσα ενημέρωσης», αναφερόμενος στη δημόσια στήριξη του Μπάρακ στις κινητοποιήσεις κατά των αμφιλεγόμενων κυβερνητικών προσπαθειών για την αποδυνάμωση της Δικαιοσύνης.



Jeffrey Epstein's unusual close relationship with Ehud Barak doesn't suggest Epstein worked for Israel. It proves the opposite.



Stuck on his election loss from over two decades ago, Barak has for years obsessively attempted to undermine Israeli democracy by working with the… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) February 6, 2026

Οι δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού έγιναν στον απόηχο της πρόσφατης δημοσιοποίησης, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, εκατομμυρίων εσωτερικών εγγράφων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν. Τα έγγραφα, τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα την προηγούμενη εβδομάδα, αποκάλυψαν και επιβεβαίωσαν τις σχέσεις του με σειρά προβεβλημένων προσώπων από τον χώρο της πολιτικής, των χρηματοοικονομικών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και ο Μπάρακ. Ο τελευταίος διαδέχθηκε τον Νετανιάχου στην πρωθυπουργία την περίοδο 1999-2001 και στη συνέχεια διετέλεσε υπουργός Άμυνας στην κυβέρνησή του από το 2009 έως το 2013.



Οι επιχειρηματικές και προσωπικές σχέσεις του Μπάρακ με τον Έπσταϊν είναι γνωστές εδώ και χρόνια, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν παρανομία εκ μέρους του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος έχει διατελέσει και αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού και υπήρξε διοικητής του Νετανιάχου στην επίλεκτη μονάδα Ματκάλ.



Παράλληλα, δεν υπάρχει καμία απόδειξη για δεσμούς του Έπσταϊν με τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες Μοσάντ. Αντιθέτως, σε ηλεκτρονικό μήνυμα, έπειτα από πρόσκληση να επισκεφθεί το Ισραήλ, ο Έπσταϊν φέρεται να την απέρριψε δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν μου αρέσει το Ισραήλ. Καθόλου».



Ωστόσο, μετά από προηγούμενη δημοσιοποίηση φακέλων από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, στους οποίους ο Έπσταϊν ισχυριζόταν ότι είχε συμβουλευτικό ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία του Μπάρακ το 2019, ο Νετανιάχου είχε τον Νοέμβριο κοινοποιήσει άρθρο αντιισραηλινού σοσιαλιστικού μέσου, το οποίο υποστήριζε –βασιζόμενο στις σχέσεις Έπσταϊν – Μπάρακ– ότι ο χρηματοδότης είχε εργαστεί στο παρελθόν για τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες.



Είχε δηλώσει ένοχος το 2008 Ο Έπσταϊν είχε δηλώσει ένοχος το 2008 για κατηγορίες που αφορούσαν πορνεία, μεταξύ των οποίων και την αποπλάνηση ανήλικης. Το 2019 συνελήφθη εκ νέου με ομοσπονδιακές κατηγορίες για σεξουαλική εμπορία ανηλίκων. Την ίδια χρονιά βρέθηκε νεκρός στο κελί του σε φυλακή του Μανχάταν, με τις αρχές να αποδίδουν τον θάνατό του σε αυτοκτονία.



Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ άρχισε να δίνει στη δημοσιότητα τους φακέλους που σχετίζονται με τον Έπσταϊν από το περασμένο έτος, βάσει του νόμου Epstein Files Transparency Act, ο οποίος ψηφίστηκε έπειτα από μήνες έντονης δημόσιας και πολιτικής πίεσης και υποχρεώνει την αμερικανική κυβέρνηση να ανοίξει τα αρχεία της για τον εκλιπόντα χρηματοδότη, καθώς και για τη στενή του συνεργάτιδα και πρώην σύντροφό του, Γκισλέιν Μάξγουελ.



Η δημοσιοποίηση της προηγούμενης εβδομάδας αποτελεί τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα «διαρροή» εγγράφων γύρω από την υπόθεση, η οποία συνεχίζει να βαραίνει την αμερικανική πολιτική σκηνή, καθώς η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δυσκολεύεται να αποτινάξει τις σκιές που δημιουργεί η παλαιότερη προσωπική του σχέση με τον Έπσταϊν.



Οι ποινικές έρευνες γύρω από τον χρηματοδότη έχουν εδώ και χρόνια τροφοδοτήσει διαδικτυακούς «ερευνητές», θεωρίες συνωμοσίας και έντονες αντιδράσεις, μεταξύ των οποίων και από υποστηρικτές του Τραμπ, οι οποίοι κάνουν λόγο για κυβερνητικές συγκάλυψεις και ζητούν πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.