Ουαλία: Ζητούνται εθελοντές να ζήσουν σε απομονωμένο νησί για 3 μήνες... μετρώντας θαλάσσιους παπαγάλους

Προσφέρονται δωρεάν διαμονή, έξοδα μετακίνησης και μικρή υποτροφία, στο πλαίσιο προγραμμάτων προστασίας της άγριας ζωής





Το νησί Σκόμερ βρίσκεται περίπου ένα μίλι ανοιχτά των ακτών του Πέμπροκσιρ, στη νοτιοδυτική Ουαλία, έχει έκταση 2,92 τετραγωνικά χιλιόμετρα και αποτελεί εθνικό φυσικό καταφύγιο. Τη διαχείρισή του έχει η Υπηρεσία Άγριας Ζωής Νότιας και Δυτικής Ουαλίας (WTSWW), η οποία αναζητά εθελοντές για να ζήσουν και να εργαστούν στο νησί για αρκετούς μήνες την άνοιξη, το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο.











WTSWW καλύπτει πλήρως τη διαμονή στο νησί, τα έξοδα μετακίνησης εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και μια υποτροφία που κυμαίνεται από 200 έως 400 λίρες. Αυτή την περίοδο προκηρύσσονται τρεις μακροχρόνιες θέσεις εθελοντών και μία θέση παρακολούθησης θαλασσοπουλιών.



Το ευάλωτο είδος των παπαγάλων της θάλασσας



Οι παπαγάλοι της θάλασσας περιλαμβάνονται στον Κόκκινο Κατάλογο της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης ως είδος ευάλωτο στην εξαφάνιση. «Το γεγονός αυτό είναι λάθος για πολλούς λόγους, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι παλαιότερα ο πληθυσμός τους ευημερούσε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε αυτούς τους αριθμούς», ανέφερε ο Νοτ.



Κάθε χρόνο πραγματοποιείται συστηματική απογραφή των θαλασσοπουλιών στο Σκόμερ, με στόχο την καταγραφή του αριθμού που επιστρέφει την άνοιξη για αναπαραγωγή. Πέρυσι, καταγράφηκε αριθμός-ρεκόρ 43.626 παπαγάλων της θάλασσας, παρά τη ραγδαία μείωση των πληθυσμών παγκοσμίως. Σύμφωνα με την WTSWW, η αύξηση αυτή συνδέεται με την αφθονία τροφής στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή και την απουσία θηρευτών, όπως αρουραίοι και αλεπούδες.



Κλείσιμο



Το νησί φιλοξενεί επίσης περίπου 350.000 αναπαραγωγικά ζευγάρια πουλιών Manx shearwaters, καθώς και χιλιάδες guillemots και razorbills, που αποτελούν επίσης σπάνια είδη πτηνών στην ευρύτερη περιοχή του Ατλαντικού. Την άνοιξη, το έργο των εθελοντών επικεντρώνεται κυρίως στις μετρήσεις παπαγάλων και στις θαλάσσιες καταγραφές από σκάφη. Το καλοκαίρι, το βάρος πέφτει στην παρακολούθηση της ανάπτυξης των νεοσσών, ενώ το φθινόπωρο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την παρακολούθηση των γκρίζων φώκαινων, καθώς και άλλων ειδών, όπως τρωκτικά, ερπετά, κητώδη και νυχτοπεταλούδες.



Οι συνθήκες διαβίωσης



Οι εθελοντές εργάζονται για περίπου τρεις μήνες, από τα τέλη Μαρτίου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, ενώ ο υπεύθυνος παρακολούθησης θαλασσοπουλιών θα απασχοληθεί από τις 23 Μαΐου έως τις 23 Ιουνίου. Παράλληλα, συνδράμουν και στη καθημερινή λειτουργία του νησιού, το οποίο υποδέχεται περίπου 25.000 επισκέπτες ετησίως.



Μια σπάνια ευκαιρία σε εθελοντές να ζήσουν σε ένα απομονωμένο, φυσικά προστατευόμενο νησί προσφέρεται στην Ουαλία , με αντάλλαγμα τη συμμετοχή σε προγράμματα που καταγράφουν θαλασσοπούλια, με κύριο στόχο την παρακολούθηση των παπαγάλων της θάλασσας, ενός είδους που κινδυνεύει με εξαφάνιση.Το νησί Σκόμερ βρίσκεται περίπου ένα μίλι ανοιχτά των ακτών του Πέμπροκσιρ, στη νοτιοδυτική Ουαλία, έχει έκταση 2,92 τετραγωνικά χιλιόμετρα και αποτελεί εθνικό φυσικό καταφύγιο. Τη διαχείρισή του έχει η Υπηρεσία Άγριας Ζωής Νότιας και Δυτικής Ουαλίας (), η οποία αναζητά εθελοντές για να ζήσουν και να εργαστούν στο νησί για αρκετούς μήνες την άνοιξη, το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο.Όπως δήλωσε ο υπεύθυνος επισκεπτών του νησιού, Ρομπ Νοτ, οι παπαγάλοι της θάλασσας είναι «απολύτως εμβληματικά πουλιά», ενώ η καταμέτρησή τους αποτελεί «μια απαιτητική διαδικασία». Οι εθελοντές χωρίζουν το νησί σε τομείς και ξεκινούν τις μετρήσεις περίπου δύο ώρες πριν από τη δύση του ήλιου, όταν τα περισσότερα πουλιά βρίσκονται στη στεριά. Με ειδικά χειροκίνητα εργαλεία μετρήσεων, καταγράφουν όσα βρίσκονται στο έδαφος, στη θάλασσα αλλά και στον αέρα.Οι θέσεις δεν προβλέπουν κάποιο μισθό, ωστόσο ηκαλύπτει πλήρως τη διαμονή στο νησί, τα έξοδα μετακίνησης εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και μια υποτροφία που κυμαίνεται από 200 έως 400 λίρες. Αυτή την περίοδο προκηρύσσονται τρεις μακροχρόνιες θέσεις εθελοντών και μία θέση παρακολούθησης θαλασσοπουλιών.Οι παπαγάλοι της θάλασσας περιλαμβάνονται στον Κόκκινο Κατάλογο της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης ως είδος ευάλωτο στην εξαφάνιση. «Το γεγονός αυτό είναι λάθος για πολλούς λόγους, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι παλαιότερα ο πληθυσμός τους ευημερούσε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε αυτούς τους αριθμούς», ανέφερε ο Νοτ.Κάθε χρόνο πραγματοποιείται συστηματική απογραφή των θαλασσοπουλιών στο Σκόμερ, με στόχο την καταγραφή του αριθμού που επιστρέφει την άνοιξη για αναπαραγωγή. Πέρυσι, καταγράφηκε αριθμός-ρεκόρ 43.626 παπαγάλων της θάλασσας, παρά τη ραγδαία μείωση των πληθυσμών παγκοσμίως. Σύμφωνα με την WTSWW, η αύξηση αυτή συνδέεται με την αφθονία τροφής στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή και την απουσία θηρευτών, όπως αρουραίοι και αλεπούδες.Το νησί φιλοξενεί επίσης περίπουαναπαραγωγικά ζευγάρια πουλιών Manx shearwaters, καθώς και χιλιάδες guillemots και razorbills, που αποτελούν επίσης σπάνια είδη πτηνών στην ευρύτερη περιοχή του Ατλαντικού. Την άνοιξη, το έργο των εθελοντών επικεντρώνεται κυρίως στις μετρήσεις παπαγάλων και στις θαλάσσιες καταγραφές από σκάφη. Το καλοκαίρι, το βάρος πέφτει στην παρακολούθηση της ανάπτυξης των νεοσσών, ενώ το φθινόπωρο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την παρακολούθηση των γκρίζων φώκαινων, καθώς και άλλων ειδών, όπως τρωκτικά, ερπετά, κητώδη και νυχτοπεταλούδες.Οι εθελοντές εργάζονται για περίπου τρεις μήνες, από τα τέλη Μαρτίου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, ενώ ο υπεύθυνος παρακολούθησης θαλασσοπουλιών θα απασχοληθεί από τις 23 Μαΐου έως τις 23 Ιουνίου. Παράλληλα, συνδράμουν και στη καθημερινή λειτουργία του νησιού, το οποίο υποδέχεται περίπου 25.000 επισκέπτες ετησίως.

Το Σκόμερ δεν διαθέτει καταστήματα και όσοι το επισκέπτονται οφείλουν να μεταφέρουν οι ίδιοι τρόφιμα και προμήθειες. Δεν υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι, ωστόσο εποχικό προσωπικό της WTSWW διαμένει εκεί για περίπου εννέα μήνες τον χρόνο. Η πρόσβαση γίνεται αποκλειστικά με σκάφος, με συχνά δρομολόγια από τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο, ενώ τον Σεπτέμβριο τα δρομολόγια περιορίζονται ανάλογα με τη ζήτηση.



Credits: Shutterstock