Πρόστιμο στον υπουργό Δικαιοσύνης της Πολωνίας γιατί δεν έδωσε προτεραιότητα σε πεζό ενώ οδηγούσε: Δείτε βίντεο

«Κανείς δεν είναι στο απυρόβλητο. Με αφορά επίσης», παραδέχθηκε ο Βάλντεμαρ Ζούρεκ στον οποίο καλείται να καταβάλει το ποσό των 350 ευρώ