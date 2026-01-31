Ο αρχηγός του ιρανικού στρατού προειδοποιεί τις ΗΠΑ: Είμαστε σε ύψιστη επιφυλακή, η πυρηνική τεχνολογία μας δεν εξαλείφεται

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ντόναλντ Τραμπ Ιράν Ισραήλ Πυρηνικές εγκαταστάσεις

«Αν κάνει λάθος ο εχθρός, αυτό θα βάλει αναμφιβόλως σε κίνδυνο τη δική του ασφάλεια, αυτήν της περιοχής και αυτήν του σιωνιστικού καθεστώτος», τόνισε ο Αμίρ Χαταμί

Ο αρχηγός του ιρανικού στρατού Αμίρ Χαταμί προειδοποίησε σήμερα τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά οποιασδήποτε επίθεσης, σημειώνοντας ότι οι ιρανικές δυνάμεις είναι σε κατάσταση υψίστης επιφυλακής, μετά την ανάπτυξη αυτήν την εβδομάδα σημαντικών αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στον Κόλπο.

«Αν κάνει λάθος ο εχθρός, αυτό θα βάλει αναμφιβόλως σε κίνδυνο τη δική του ασφάλεια, αυτήν της περιοχής και αυτήν του σιωνιστικού καθεστώτος», τόνισε ο Αμίρ Χαταμί, τις δηλώσεις του οποίου επικαλέστηκε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna, σημειώνοντας επίσης ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται «σε κατάσταση υψίστης επιφυλακής».

Η πυρηνική τεχνολογία που έχει αποκτήσει το Ιράν δεν μπορεί να «εξαλειφθεί», προειδοποίησε επίσης ο αρχηγός του ιρανικού στρατού, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιέζει την Τεχεράνη να συνάψει συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Η πυρηνική γνώση και τεχνολογία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν δεν μπορούν να εξαλειφθούν, ακόμη κι αν οι επιστήμονες και τα παιδιά του έθνους γίνουν μάρτυρες», τόνισε, αναφερόμενος στους βομβαρδισμούς που στοχοθετούσαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις κατά τον πόλεμο των 12 ημερών τον Ιούνιο με το Ισραήλ.
