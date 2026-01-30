O ισραηλινός στρατός αρνείται ότι επικυρώνει τον παλαιστινιακό απολογισμό για 71.000 και πλέον νεκρούς στη Γάζα

Οι πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας δεν αντικατοπτρίζουν τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος των IDF