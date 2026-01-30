Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
O ισραηλινός στρατός αρνείται ότι επικυρώνει τον παλαιστινιακό απολογισμό για 71.000 και πλέον νεκρούς στη Γάζα
Οι πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας δεν αντικατοπτρίζουν τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος των IDF
Ο ισραηλινός στρατός αρνήθηκε σήμερα ότι επικυρώνει τον απολογισμό που παρουσιάζουν οι αρχές στη Γάζα των περισσότερων από 71.000 Παλαιστινίων που έχουν σκοτωθεί στον θύλακα από την 7η Οκτωβρίου 2023, όπως είχε γράψει ο ισραηλινός Τύπος.
«Οι IDF διευκρινίζουν ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν δεν αντικατοπτρίζουν τα επίσημα στοιχεία (τους)», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.
Η Χαμάς πήρε την εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας το 2007 αφού εξεδίωξε την Παλαιστινιακή Αρχή που διοικούσε το έδαφος αυτό από τότε που το Ισραήλ αποχώρησε μονομερώς από τον θύλακα το 2005, έπειτα από περισσότερα από 38 χρόνια στρατιωτικής κατοχής.
Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, η οποία άρχισε από τη Γάζα προκάλεσε τον θάνατο 1.221 ανθρώπων στην ισραηλινή πλευρά, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε επίσημα στοιχεία.
Από εκείνη την ημερομηνία, τουλάχιστον 71.667 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στο μικρό παράκτιο έδαφος κατά τη διάρκεια της ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας αντιποίνων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας.
Ο ΟΗΕ ωστόσο κρίνει ότι είναι αξιόπιστα τα στοιχεία του υπουργείου στη Γάζα. Παρότι δεν διευκρινίζει πόσοι είναι οι μαχητές στο σύνολο, το υπουργείο αναφέρει ότι περισσότεροι από τους μισούς νεκρούς είναι ανήλικοι και γυναίκες.
«Οποιαδήποτε δημοσίευση ή πληροφορία για το θέμα αυτό θα μεταδοθεί μέσω των επίσημων και αρμοδίων διαύλων», προσθέτει.
The IDF clarifies that the details published do not reflect official IDF data.— LTC Nadav Shoshani (@LTC_Shoshani) January 30, 2026
Any publication or report on this matter will be released through official and orderly channels. https://t.co/m9EawBLT0R
Ο ισραηλινός στρατός εξετάζει τα στοιχείαΗ δήλωση αυτή διατυπώνεται μετά τη δημοσίευση την Πέμπτη άρθρου της εφημερίδας Χααρέτζ, που δεν επικαλείται πηγή, σύμφωνα με το οποίο «οι IDF δέχτηκαν την εκτίμηση του υπουργείου Υγείας της Γάζας, το οποίο διοικείται από τη Χαμάς».
Από εκείνη την ημερομηνία, τουλάχιστον 71.667 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στο μικρό παράκτιο έδαφος κατά τη διάρκεια της ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας αντιποίνων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας.
Αμφισβητούν την αξιοπιστία των στοιχείωνΟι ισραηλινές αρχές δεν σταματούν να αμφισβητούν την αξιοπιστία των στοιχείων αυτών ή να τα αψηφούν δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να υπάρχει εμπιστοσύνη σε μια διοίκηση που έχει τοποθετηθεί υπό την εξουσία της Χαμάς, κίνημα που το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική οργάνωση».
Ο ΟΗΕ ωστόσο κρίνει ότι είναι αξιόπιστα τα στοιχεία του υπουργείου στη Γάζα. Παρότι δεν διευκρινίζει πόσοι είναι οι μαχητές στο σύνολο, το υπουργείο αναφέρει ότι περισσότεροι από τους μισούς νεκρούς είναι ανήλικοι και γυναίκες.
