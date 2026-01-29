Axios: Σαουδάραβες και Ισραηλινοί αξιωματούχοι στην Ουάσινγκτον συζητούν για αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε εκ νέου το Ιράν για «πολύ χειρότερα πλήγματα» - Συνεργάτες του διαρρέουν ότι είναι διατεθειμένος να διερευνήσει τη διπλωματική οδό – Έφτασε στον Περσικό Κόλπο το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln