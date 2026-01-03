Μέτσολα: Η Βενεζουέλα θα είναι ελεύθερη, δεν αναγνωρίζουμε τον Μαδούρο ως νόμιμο πρόεδρο
Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητά σεβασμό του διεθνούς δικαίου και ειρηνική, δημοκρατική λύση, εν μέσω κρίσιμων εξελίξεων στη χώρα
Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ρομπέρτα Μέτσολα, τοποθετήθηκε δημόσια για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, τονίζοντας σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ ότι «η Βενεζουέλα θα είναι ελεύθερη» και πως ο λαός της χώρας «αξίζει να ζήσει ελεύθερος ύστερα από χρόνια καταπίεσης».
Η Μέτσολα επανέλαβε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν αναγνωρίζει τον Νικολάς Μαδούρο ως νόμιμα εκλεγμένο πρόεδρο της Βενεζουέλας, επισημαίνοντας πως οι επόμενες ώρες και ημέρες θα είναι κρίσιμες.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαχρονικά ζητά τον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, τη στήριξη της δημοκρατίας και την αναγνώριση της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας, ξεκαθαρίζοντας ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να υποστηρίζει μια ειρηνική και δημοκρατική λύση.
Venezuela será libre.— Roberta Metsola (@EP_President) January 3, 2026
People in Venezuela deserve to live free after years of oppression.
As the European Parliament has consistently affirmed, we do not consider Nicolás Maduro to be the legitimate, elected leader of Venezuela.
The coming hours and days will be critical.…
