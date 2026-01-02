Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Ερντογάν τη Δευτέρα, θα συζητήσουν για Γάζα και Ουκρανία
Την είδηση έκανε γνωστή ο Τούρκος πρόεδρος λίγο μετά την προσευχή της Παρασκευής
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ έχει προγραμματίσει για την ερχόμενη Δευτέρα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Όπως δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης, λίγο μετά την προσευχή της Παρασκευής, έχει ήδη κλειστεί τηλεφώνημα με το Οβάλ Γραφείο. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, στο επίκεντρο της συνομιλίας αναμένεται να βρεθούν οι εξελίξεις στη Γάζα, αλλά και ο πόλεμος στην Ουκρανία.
«Πραγματοποιώ διαρκώς επαφές με τον Πούτιν, τον Ζελένσκι, τον Τραμπ και τους ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών. Αυτή την εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί μια άλλη σύνοδος κορυφής στο Παρίσι, η λεγόμενη «Διάσκεψη των Προθύμων», στην οποία θα παραστεί ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας εκ μέρους μου. Εν τω μεταξύ, θα έχω και άλλη μια επικοινωνία με τον κ. Τραμπ τη Δευτέρα γύρω στις 4 μ.μ., και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτά τα θέματα, συμπεριλαμβανομένης της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και της κατάστασης στην Παλαιστίνη» ανέφερε σχετικά ο Ερντογάν.
