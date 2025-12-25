Λιχτενστάιν: Τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας βρέθηκαν νεκρά

Η αστυνομία εντόπισε αρχικά νεκρό έναν υψηλόβαθμο υπάλληλο του δήμου Τρίζεν, ο οποίος απολύθηκε λίγες ημέρες νωρίτερα λόγω παρατυπιών στα λογιστικά βιβλία - Αργότερα εντοπίστηκαν νεκροί οι γονείς και η αδελφή του