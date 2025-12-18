Η Βρετανία εκπαιδεύει δασκάλους για να εντοπίζουν στοιχεία μισογυνισμού στα παιδιά

Τι προβλέπει το πακέτο μέτρων ύψους 20 εκατ. λιρών - Η κυβέρνηση χαρακτήρισε τη βία κατά γυναικών και κοριτσιών «εθνική έκτακτη ανάγκη»

σημάδια μισογυνισμού και να τα αντιμετωπίζουν μέσα στις σχολικές αίθουσες προβλέπει η νέα κυβερνητική στρατηγική της



Το σχέδιο, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα την Πέμπτη έπειτα από τρεις αναβολές μέσα στη χρονιά, εστιάζει κυρίως στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης νεαρών αγοριών και νέων ανδρών.







Το πακέτο μέτρων, συνολικού ύψους 20 εκατ. λιρών, περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία νέας τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης για εφήβους, όπου θα μπορούν να ζητούν βοήθεια για περιστατικά κακοποίησης ή ανησυχίες που αφορούν τις προσωπικές τους σχέσεις. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι, εάν αντιμετωπιστούν οι ρίζες της μισογυνίας σε πρώιμο στάδιο, μπορεί να αποτραπεί η εξέλιξη νέων σε βίαιους κακοποιητές.



Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα σχολεία θα έχουν τη δυνατότητα να παραπέμπουν μαθητές υψηλού κινδύνου για πρόσθετη φροντίδα και στήριξη, συμπεριλαμβανομένων ειδικών προγραμμάτων συμπεριφορικής παρέμβασης που θα στοχεύουν στις προκαταλήψεις κατά γυναικών και κοριτσιών.



καταδικάζοντας τη μισογυνία και επεμβαίνοντας όταν εμφανίζονται προειδοποιητικά σημάδια, ώστε να αποτραπεί η βλάβη πριν εκδηλωθεί.



Η υπουργός Προστασίας, Τζες Φίλιπς, χαρακτήρισε τη βία κατά γυναικών και κοριτσιών «εθνική έκτακτη ανάγκη», σημειώνοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να επιδείξει τέτοια φιλοδοξία «ώστε να αλλάξει την ίδια την κουλτούρα». Όπως είπε, όλα τα μέτρα αποσκοπούν στο να αποτραπεί η κλιμάκωση συμπεριφορών που οδηγούν στα σημερινά ανησυχητικά στατιστικά.



Από το συνολικό κόστος, τα 16 εκατ. λίρες θα καλυφθούν από δημόσιους πόρους, ενώ για τα υπόλοιπα 4 εκατ. η κυβέρνηση δηλώνει ότι συνεργάζεται με φιλανθρωπικούς φορείς και άλλους εταίρους μέσω ειδικού ταμείου καινοτομίας.



Κλείσιμο σχεδόν το 40% των εφήβων που βρίσκονται σε σχέση έχουν βιώσει κάποια μορφή κακοποίησης. Παράλληλα, επιρροές από το διαδίκτυο θεωρούνται εν μέρει υπεύθυνες για τη διάδοση τέτοιων αντιλήψεων, καθώς δημοσκόπηση της YouGov έδειξε ότι σχεδόν ένας στους πέντε αγόρια ηλικίας 13 έως 15 ετών έχει θετική άποψη για τον αυτοαποκαλούμενο μισογύνη Άντριου Τέιτ.



Μερίδα εκπαιδευτικών, πάντως, επεσήμανε ότι πολλά σχολεία ήδη εφαρμόζουν πρακτικές αντίστοιχες με εκείνες που περιγράφονται στο σχέδιο. Ο διευθυντής του Beacon Hill Academy στο Ντάντλεϊ, Σουχτζότ Ντάμι, δήλωσε ότι, αν και κάθε πρωτοβουλία για υγιείς σχέσεις και εκπαίδευση στη συναίνεση είναι καλοδεχούμενη, θα πρέπει να αναγνωριστεί πως ορισμένα σχολεία «κάνουν αυτή τη δουλειά αποτελεσματικά εδώ και χρόνια». Όπως είπε, το ζητούμενο δεν είναι να ξεκινήσει κανείς από το μηδέν, αλλά να διασφαλιστεί ότι τα 20 εκατ. λίρες θα αξιοποιηθούν σωστά και σε συνεργασία με όσους ήδη πρωτοπορούν.



Ερωτηθείσα στο BBC Radio 4 για το ποια μέτρα είναι πραγματικά νέα, η Τζες Φίλιπς απάντησε ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχε εξειδικευμένος μηχανισμός στον οποίο θα μπορούσαν να απευθυνθούν οι εκπαιδευτικοί όταν εντοπίζουν ενδείξεις σεξουαλικά επιβλαβούς συμπεριφοράς ή ανησυχητικές στάσεις μαθητών απέναντι στη μισογυνία.



Ο γενικός γραμματέας της ένωσης διευθυντών σχολείων NAHT, Πολ Γουάιτμαν, χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει την ανάγκη εκπαίδευσης και στήριξης του σχολικού προσωπικού, τονίζοντας ωστόσο ότι τα σχολεία αποτελούν «μόνο ένα μέρος της λύσης». Όπως σημείωσε, σημαντικό ρόλο έχουν επίσης να διαδραματίσουν η κυβέρνηση, οι υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας, η αστυνομία και οι γονείς.



Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Ένωσης Σχολικών και Κολεγιακών Στελεχών, Πέπε Ντι’Ιάσιο, χαιρέτισε την κυβερνητική στόχευση, επισημαίνοντας όμως ότι είναι εξίσου αναγκαία η λήψη αποτελεσματικών μέτρων για τον περιορισμό της διαδικτυακής μισογυνιστικής ρητορικής που προωθείται στους νέους μέσω αλγορίθμων κοινωνικών δικτύων.



Η 42χρονη Νίκολα ΜακΛάφερτι, επιζήσασα ενδοοικογενειακής βίας, δήλωσε ότι χρειάζεται περισσότερη εκπαίδευση των παιδιών γύρω από την κακοποίηση. Όπως ανέφερε, επιζώντες –άνδρες και γυναίκες– θα μπορούσαν να μιλούν σε σχολικές συγκεντρώσεις, μεταφέροντας βιώματα με τρόπο ρεαλιστικό αλλά όχι τρομακτικό, ώστε «να ανοίξει η συζήτηση και να υπάρξει γνώση».



Η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει και άλλα μέτρα στο πλαίσιο της στρατηγικής της, όπως την τοποθέτηση εξειδικευμένων ερευνητών σε κάθε αστυνομική δύναμη για την εποπτεία υποθέσεων βιασμών και σεξουαλικών εγκλημάτων, με κατάλληλη εκπαίδευση για την κατανόηση της ψυχολογίας θυμάτων και δραστών. Παράλληλα, προβλέπεται η πανεθνική εφαρμογή εντολών προστασίας από ενδοοικογενειακή βία, οι οποίες δοκιμάστηκαν πιλοτικά τον τελευταίο χρόνο σε Αγγλία και Ουαλία.



Οι δικαστικές αυτές εντολές μπορούν να απαγορεύουν την επικοινωνία με το θύμα, την προσέγγιση της κατοικίας του ή τη δημοσίευση επιβλαβούς περιεχομένου στο διαδίκτυο, ενώ ισχύουν και για περιπτώσεις εξαναγκαστικής ή ελεγκτικής συμπεριφοράς. Η παραβίασή τους συνιστά ποινικό αδίκημα. Στα μέτρα περιλαμβάνονται επίσης ενισχυμένη στήριξη από το NHS για ανήλικα και ενήλικα θύματα, καθώς και πρόσθετη χρηματοδότηση προς δήμους για την παροχή ασφαλούς στέγασης σε επιζώντες κακοποίησης.



Το Σάββατο αναμένεται να προβληθούν και δύο τηλεοπτικά σποτ, στα οποία αθλητές και γνωστές προσωπικότητες καλούν στον τερματισμό της βίας κατά γυναικών και κοριτσιών.



Παρά ταύτα, η επίτροπος ενδοοικογενειακής βίας για Αγγλία και Ουαλία, Ντέιμ Νικόλ Τζέικομπς, εκτίμησε ότι οι δεσμεύσεις «δεν αρκούν» για να αρχίσει να μειώνεται ο αριθμός των ανθρώπων που υφίστανται κακοποίηση. Όπως υπογράμμισε, αν και η στρατηγική αναγνωρίζει σωστά το μέγεθος του προβλήματος και τη σημασία της αντιμετώπισης των μισογυνιστικών στάσεων, το επίπεδο χρηματοδότησης «υστερεί σοβαρά σε σχέση με τους στόχους που τίθενται».