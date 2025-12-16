«Ήταν ένα υπέροχο κοριτσάκι»: Έφηβος στη Βρετανία συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία 9χρονης μέσα στο σπίτι της, βίντεο και φωτογραφίες

«Αγαπούσε να βάφεται και να ντύνεται» λέει οικογενειακή φίλη για το ανήλικο θύμα, ο φερόμενος δράστης παραμένει υπό κράτηση





Η 9χρονη βρέθηκε νεκρή μέσα σε ένα σπίτι στην περιοχή Μιντ Βέιλ της παραθαλάσσιας πόλης Γουέστον-σούπερ-Μερ, το απόγευμα της Δευτέρας. Αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο συνέλαβαν το αγόρι στο κοντινό Γουόρλι, δέκα λεπτά αργότερα.



«Ξέρουμε ότι όλο το Γουέστον-σούπερ-Μερ θα συντριβεί και θα σοκαριστεί μαθαίνοντας αυτά τα φρικτά νέα» ανέφερε η αστυνομική διευθύντρια Τζεν Άπλφορντ, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια της στους οικείους του θύματος. Η οικογένεια του κοριτσιού ενημερώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, εξήγησε, προσθέτοντας: «Δεν υπάρχει τρόπος να εκφράσουμε με λόγια την οδύνη που αισθάνονται τώρα».



Η αστυνομία ζήτησε από την τοπική κοινότητα να μην κάνει εικασίες για τις συνθήκες και τις ταυτότητες των εμπλεκομένων και να «κάνει υπομονή», καθώς παίρνει ακόμη καταθέσεις από τους ενοίκους του σπιτιού και τους γείτονες της οικογένειας.



«Αγαπούσε να ντύνεται και να βάφεται...» Σύμφωνα με την



Αυτή και η καλύτερή της φίλη, προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα κανάλι στο YouTube πριν από έξι μήνες, μέχρι που οι γονείς τους, τους ζήτησαν να το κατεβάσουν.



Η μητέρα της φίλης του θύματος, δήλωσε κλαίγοντας: «Η Άρια ήταν ένα υπέροχο κοριτσάκι... Της άρεσε να ντύνεται και να κάνει ό,τι κάνουν τα κοριτσάκια. Δεν ξέρω πως θα ενημερώσω την κόρη μου για τα νέα αυτά»,



«Αυτή και η κόρη μου ήταν οι καλύτερες φίλες, έπαιζαν πάντα μαζί και ήταν η μία στο σπίτι της άλλης κάθε βράδυ. Ήξερε ότι κάτι συνέβη στο σπίτι της Άρια χθες το βράδυ και την στείλαμε στη γιαγιά της για να την κρατήσουμε μακριά. Δεν μπορώ να το πιστέψω... Είναι από αυτά που λες δεν γίνεται να συμβαίνουν σε μας».