«Ήταν ένα υπέροχο κοριτσάκι»: Έφηβος στη Βρετανία συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία 9χρονης μέσα στο σπίτι της, βίντεο και φωτογραφίες
«Αγαπούσε να βάφεται και να ντύνεται» λέει οικογενειακή φίλη για το ανήλικο θύμα, ο φερόμενος δράστης παραμένει υπό κράτηση
Η 9χρονη βρέθηκε νεκρή μέσα σε ένα σπίτι στην περιοχή Μιντ Βέιλ της παραθαλάσσιας πόλης Γουέστον-σούπερ-Μερ, το απόγευμα της Δευτέρας. Αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο συνέλαβαν το αγόρι στο κοντινό Γουόρλι, δέκα λεπτά αργότερα.
«Ξέρουμε ότι όλο το Γουέστον-σούπερ-Μερ θα συντριβεί και θα σοκαριστεί μαθαίνοντας αυτά τα φρικτά νέα» ανέφερε η αστυνομική διευθύντρια Τζεν Άπλφορντ, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια της στους οικείους του θύματος. Η οικογένεια του κοριτσιού ενημερώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, εξήγησε, προσθέτοντας: «Δεν υπάρχει τρόπος να εκφράσουμε με λόγια την οδύνη που αισθάνονται τώρα».
🚨BREAKING: Teenage boy ARRESTED for MURDER after death of a 9 YEAR OLD GIRL 🇬🇧— BRITAIN IS BROKEN 🇬🇧 (@BROKENBRITAIN0) December 16, 2025
Police were called to lime close in Weston-super-Mare just after 6pm on monday, the girl was pronounced dead on scene❗️
Police URGE people not to speculate on the identities of those involved ⚠️ pic.twitter.com/BJxWwKxO4u
Ο έφηβος παραμένει υπό κράτηση και η αστυνομία διεξάγει έρευνα, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής, που θα ρίξει περισσότερο φως στην υπόθεση.
Superintendent Jen Appleford delivered this statement at the site of a murder investigation into the death of a nine-year-old girl in Weston-super-Mare.— ITV News West Country (@itvwestcountry) December 16, 2025
Read more: https://t.co/nPKErfYwSK pic.twitter.com/M9UzWXx22C
Η αστυνομία ζήτησε από την τοπική κοινότητα να μην κάνει εικασίες για τις συνθήκες και τις ταυτότητες των εμπλεκομένων και να «κάνει υπομονή», καθώς παίρνει ακόμη καταθέσεις από τους ενοίκους του σπιτιού και τους γείτονες της οικογένειας.
«Αγαπούσε να ντύνεται και να βάφεται...»Σύμφωνα με την Daily Mail, το θύμα ονομάζεται Άρια Θορπ και είχε γιορτάσει τα ένατα γενέθλιά της μόλις δύο εβδομάδες πριν.
Όσοι την ήξεραν, την περιέγραφαν σήμερα ως ένα «υπέροχο κοριτσάκι» που αγαπούσε να ντύνεται, να χτενίζεται και να βάφεται.
Αυτή και η καλύτερή της φίλη, προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα κανάλι στο YouTube πριν από έξι μήνες, μέχρι που οι γονείς τους, τους ζήτησαν να το κατεβάσουν.
For en tragedie. En tenåringsgutt er pågrepet etter 9 år gamle Aria Thorpe ble knivdrept i et hus i Somerset. pic.twitter.com/Ce3OMEArx8— Espen Teigen (@espenteigen) December 16, 2025
Η μητέρα της φίλης του θύματος, δήλωσε κλαίγοντας: «Η Άρια ήταν ένα υπέροχο κοριτσάκι... Της άρεσε να ντύνεται και να κάνει ό,τι κάνουν τα κοριτσάκια. Δεν ξέρω πως θα ενημερώσω την κόρη μου για τα νέα αυτά»,
