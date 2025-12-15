Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Η νέα αρχηγός της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙ6 προειδοποιεί για αυξανόμενη ρωσική απειλή
Η εξαγωγή χάους είναι χαρακτηριστικό της ρωσικής προσέγγισης στα διεθνή ζητήματα αναμένεται να τονίσει στην πρώτη της ομιλία από την ανάληψη των καθηκόντων της η Μπλέιζ Μετρεουέλι
Η νέα αρχηγός της βρετανικής υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών (ΜΙ6) στην πρώτη της μεγάλη δημόσια ομιλία από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά της από το αρχηγείο της βρετανική υπηρεσίας στο Λονδίνο αναμένεται να προειδοποιήσει για την αυξανόμενη απειλή της Ρωσίας και την ανάγκη να εκπαιδευθούν οι κατάσκοποι στον χειρισμό της τεχνολογίας, ώστε να αντιμετωπίσουν τις ολοένα και πιο πολύπλοκες απειλές.
Η Μπλέιζ Μετρεουέλι θα πει ότι η «πρώτη γραμμή είναι παντού» καθώς θα παρουσιάζει την δική της θεώρηση για το παγκόσμιο τοπίο ασφάλειας σε ομιλία της στα κεντρικά γραφεία της ΜΙ6.
«Ο Πούτιν δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία, για το ότι η υποστήριξή μας στην Ουκρανία είναι διαρκής. Η πίεση που ασκούμε για λογαριασμό της θα συνεχιστεί. Η εξαγωγή χάους είναι χαρακτηριστικό της ρωσικής προσέγγισης στα διεθνή ζητήματα, και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να συνεχιστεί αυτό, μέχρι ο Πούτιν να αναγκαστεί να αλλάξει τους υπολογισμούς του», θα επισημάνει.
Οι απειλές από όλο τον κόσμο γίνονται ολοένα και πιο περίπλοκες, θα πει η επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των δολιοφθορών, των τεχνολογικών διαταραχών και της παραπληροφόρησης.
«Η άριστη γνώση της τεχνολογίας πρέπει να διαποτίζει όλα όσα κάνουμε», θα επιμείνει η Μετρεουέλι.
Παράλληλα, θα προσθέσει: «Όχι μόνο στα εργαστήριά μας, αλλά και στο πεδίο, στην τέχνη μας και, ακόμη πιο σημαντικό, στη νοοτροπία κάθε αξιωματικού. Πρέπει να είμαστε τόσο άνετοι με την χρήση κωδίκων πληροφορικής όσο και των ανθρώπινων πηγών, τόσο άπταιστα με την γλώσσα Python όσο και σε πολλές γλώσσες».
Η επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών θα επισημάνει επίσης πως το έργο της υπηρεσίας της βασίζεται στις κυρώσεις που επέβαλε πρόσφατα το υπουργείο Εξωτερικών σε ρωσικές εταιρείες και άτομα.
Σημειώνεται ότι μόλις την περασμένη εβδομάδα, η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ ανακοίνωσε σειρά κυρώσεων σε οντότητες που συνδέονται με την GRU, την υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών της Ρωσίας, και την παραπληροφόρηση που διαδίδεται από το Κρεμλίνο.
«Η εξαγωγή χάους χαρακτηριστικό της Ρωσίας»Η Μετρεουέλι, που διορίσθηκε επικεφαλής της ΜΙ6 τον Ιούνιο, αναμένεται να μιλήσει για την απειλή που βασίζεται στην «επιθετικότητα, στον επεκτατισμό και τον αναθεωρητισμό» της Ρωσίας.
Αξιοποίηση της τεχνολογίαςΩστόσο, θα επιμείνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο εργάζεται ήδη για να αξιοποιήσει την τεχνολογία για την αντιμετώπισή τους.
