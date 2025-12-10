Καθεστώς προστασίας σε πάνω από 4 εκατομμύρια Ουκρανούς έχει χορηγήσει η ΕΕ σύμφωνα με τη Eurostat
Καθεστώς προστασίας σε πάνω από 4 εκατομμύρια Ουκρανούς έχει χορηγήσει η ΕΕ σύμφωνα με τη Eurostat

Η Ελλάδα φιλοξενεί περισσότερους από 35.000 πρόσφυγες, πρώτη η Γερμανία με 1,2 εκατομμύρια

Η ΕΕ έχει χορηγήσει καθεστώς προσωρινής προστασίας σε 4,3 εκατομμύρια εκτοπισμένους από την Ουκρανία, σύμφωνα με στοιχεία του Οκτωβρίου, που δημοσιεύει σήμερα η Eurostat.

Οι χώρες της ΕΕ που φιλοξενούν τον μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων προσωρινής προστασίας από την Ουκρανία είναι η Γερμανία (1,2 εκατ. άτομα, ή 28,6% του συνόλου της ΕΕ), η Πολωνία (965 χιλιάδες ή 22,5%) και η Τσεχία (393 χιλιάδες, ή 9,1%). Η Ελλάδα φιλοξενεί 37.685 πρόσφυγες από την Ουκρανία και η Κύπρος 24.755.

Αναλογικά με τον πληθυσμό (ανά χίλια άτομα), το μεγαλύτερο μερίδιο Ουκρανών προσφύγων φιλοξενεί η Τσεχία (36 ανά 1.000 άτομα), η Πολωνία (26,4) και η Εσθονία (25,5), έναντι του μέσου επιπέδου στην ΕΕ (9,5 ανά χίλια άτομα).

Οι Ουκρανοί πολίτες αντιπροσωπεύουν πάνω από το 98,4% των δικαιούχων προσωρινής προστασίας στην ΕΕ. Οι ενήλικες γυναίκες αποτελούν το 43,8%, οι ανήλικοι σχεδόν το ένα τρίτο (30,8%), ενώ οι ενήλικες άνδρες, λίγο περισσότερο από το ένα τέταρτο (25,5%) του συνόλου.

74.175 νέες αποφάσεις χορήγησης προσωρινής προστασίας τον Οκτώβριο

Τον Οκτώβριο του 2025, οι χώρες της ΕΕ εξέδωσαν 74.175 νέες αποφάσεις χορήγησης προσωρινής προστασίας - ο δεύτερος υψηλότερος αριθμός το 2025, μετά το Σεπτέμβριο (79.525). Αυτοί οι υψηλοί αριθμοί μπορούν να αποδοθούν στο διάταγμα της ουκρανικής κυβέρνησης, στα τέλη Αυγούστου 2025, το οποίο έδωσε στους άνδρες ηλικίας 18 έως 22 ετών το δικαίωμα να εγκαταλείψουν την Ουκρανία χωρίς εμπόδια.

Το Μάρτιο του 2022, το Συμβούλιο της ΕΕ θέσπισε τη χορήγηση προσωρινής προστασίας σε εκτοπισμένους από την Ουκρανία, διαπιστώνοντας τη μαζική εισροή εκτοπισμένων, λόγω του ρωσικού επιθετικού πολέμου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση για την παράταση της προσωρινής προστασίας Ουκρανών προσφύγων, έως τις 4 Μαρτίου 2027.
