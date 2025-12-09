Δεν θέλουμε να αποκαταστήσουμε τη Σοβιετική Ένωση, απόλυτη ανοησία οι ισχυρισμοί ότι θα επιτεθούμε στο NATO, λέει το Κρεμλίνο

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
Ο Ρώσος πρόεδρος έχει επανειλημμένως αρνηθεί ότι έχει οποιαδήποτε σχέδια να επιτεθεί στο NATO και έχει πει ότι ένα βήμα τέτοιου είδους θα ήταν ανοησία για τη Μόσχα
Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ευρωπαϊκοί ισχυρισμοί πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν θέλει να αποκαταστήσει τη Σοβιετική Ένωση είναι εσφαλμένοι, ενώ χαρακτήρισε «απόλυτη ανοησία» τους ισχυρισμούς πως ο Ρώσος πρόεδρος σχεδιάζει να εισβάλει σε χώρα μέλος του NATO.
Ο Ρώσος πρόεδρος έχει επανειλημμένως αρνηθεί ότι έχει οποιαδήποτε σχέδια να επιτεθεί στο NATO και έχει πει ότι ένα βήμα τέτοιου είδους θα ήταν ανοησία για τη Ρωσία δεδομένης της συμβατικής στρατιωτικής υπεροχής του έναντι της Ρωσίας.
Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς δήλωσε χθες, Δευτέρα, ότι ο Πούτιν θέλει να φέρει πίσω την «παλιά Σοβιετική Ένωση» και ότι η Ευρώπη οφείλει να υπερασπιστεί τον εαυτό της κατά των, όπως τις χαρακτήρισε, σαφών ρωσικών προθέσεων, που ορίζονται, όπως είπε, στα δόγματα του ρωσικού κράτους, να επιτεθεί στο NATO.
«Αυτό δεν είναι αλήθεια» δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε για τα σχόλια του Μερτς. «Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θέλει να αποκαταστήσει την ΕΣΣΔ διότι αυτό είναι αδύνατο και ο ίδιος το έχει πει επανειλημμένως αυτό».
«Το να το συζητάμε δεν είναι ευγενικό προς τους εταίρους μας» σημείωσε ο Πεσκόφ. «Προφανώς ο κ. Μερτς δεν το γνωρίζει αυτό».
«Τώρα όσον αφορά την προετοιμασία μιας επίθεσης στο NATO, αυτό είναι απόλυτη ανοησία», σημείωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.
