Ισχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ στη βόρεια Ιαπωνία - Καταγράφηκε τσουνάμι άνω του μισού μέτρου, δείτε βίντεο

Προειδοποίηση για τσουνάμι ως τρία μέτρα - Ακολούθησε μετασεισμός 5,6 Ρίχτερ - Κλήσεις στους κατοίκους να εκκενώσουν παραθαλάσσιες περιοχές - Η δόνηση καταγράφηκε στην περιφέρεια Αομόρι

7,6 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Δευτέρας (τοπική ώρα) στην περιφέρεια Αομόρι της βόρειας Ιαπωνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (JMA).



Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές μετρήσεις, ο μέχρι τρία μέτρα, η οποία καλύπτει τρεις περιφέρειες (Αομόρι, Χοκάιντο και Ιβάτε).







Λίγο μετά τη δόνηση, η Μετεωρολογική Υπηρεσία κατέγραψε τσουνάμι ύψους 30 - 70 εκατοστών σε τρεις περιοχές, ενώ οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους των παραθαλάσσιων περιοχών να εκκενώσουν αμέσως και να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία.







Η ένταση της σεισμικής δόνησης στην ιαπωνική κλίμακα 1 έως 7 ανέρχεται σε 6+, σύμφωνα με τη JMA. Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ αποκάλυψε ότι ο σεισμός έπληξε την πόλη Μισάβα.



Κλείσιμο



Περίπου 20 λεπτά μετά, σημειώθηκε μετασεισμός έντασης 5,6 Ρίχτερ στην ίδια θαλάσσια περιοχή.



Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι δονήσεις έγιναν αισθητές μέχρι και στο Τόκιο.



Άνθρωποι τραυματίστηκαν, μετέδωσε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας NHK, επικαλούμενος έναν υπάλληλο ξενοδοχείου στο Χατσίνοχε, κοντά στο Αομόρι.



Ισχυρή δόνηση μεγέθουςσημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Δευτέρας (τοπική ώρα) στην περιφέρεια Αομόρι της βόρειας Ιαπωνίας , με βάση τις μετρήσεις τηςΣύμφωνα με τις προκαταρκτικές μετρήσεις, ο σεισμός είχε επίκεντρο 80 χιλιόμετρα ανοιχτά της ανατολικής ακτής της Αομόρι, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 50 χιλιόμετρα, ενώ έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία καλύπτει τρεις περιφέρειες (και).Λίγο μετά τη δόνηση, ηκατέγραψε τσουνάμι ύψουςσε τρεις περιοχές, ενώ οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους των παραθαλάσσιων περιοχών να εκκενώσουν αμέσως και να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία.Η ένταση της σεισμικής δόνησης στην ιαπωνική κλίμακα 1 έως 7 ανέρχεται σε 6+, σύμφωνα με τη JMA. Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ αποκάλυψε ότι ο σεισμός έπληξε την πόλη Μισάβα.Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι δονήσεις έγιναν αισθητές μέχρι και στο Τόκιο.Άνθρωποι τραυματίστηκαν, μετέδωσε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας NHK, επικαλούμενος έναν υπάλληλο ξενοδοχείου στο Χατσίνοχε, κοντά στο Αομόρι.

Πλάνα από βίντεο δείχνουν θραύσματα σπασμένων γυαλιών διάσπαρτα στους δρόμους.







Ο σεισμός έγινε επίσης αισθητός στη μεγάλη πόλη Σαπόρο, στη βόρεια Ιαπωνία, όπου ήχησαν οι προειδοποιήσεις στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων.



Ένας δημοσιογράφος του NHK στο Χοκάιντο (βόρεια Ιαπωνία) έκανε λόγο για μια οριζόντια δόνηση που διήρκεσε περίπου 30 δευτερόλεπτα και o ίδιος δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος όταν σημειώθηκε ο σεισμός.



Ευρισκόμενη σε σημείο όπου συγκρούονται διάφορες ηπειρωτικές και ωκεάνιες πλάκες, η Ιαπωνία καταγράφει 1.500 έως 2.000 σεισμούς κάθε χρόνο. Συχνά κυμαίνονται από ήπιους έως σοβαρούς.



Το 2011, η χώρα κατέγραψε τον ισχυρότερο σεισμό της ιστορίας της, ο οποίος προκάλεσε τεράστια κύματα τσουνάμι που έφτασαν τα 40 μέτρα σε ορισμένες περιφέρειες.