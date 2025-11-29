Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.
Εσωτερικό σημείωμα της FDA συνδέει 10 παιδικούς θανάτους με εμβόλια Covid-19, σύμφωνα με τους New York Times
Το έγγραφο κάνει αναφορά σε πιθανά περιστατικά μυοκαρδίτιδας, ενώ το Υπουργείο Υγείας δεν σχολίασε το δημοσίευμα
Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) φέρεται, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, να έχει καταγράψει σε εσωτερικό σημείωμα τουλάχιστον δέκα περιπτώσεις παιδιών που «πιθανόν έχασαν τη ζωή τους λόγω» εμβολιασμού κατά της Covid-19, με τη μυοκαρδίτιδα να αναφέρεται ως πιθανή αιτία. Το αμερικανικό Υπουργείο Υγείας δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα, το εσωτερικό σημείωμα της FDA κάνει λόγο για τουλάχιστον δέκα περιπτώσεις παιδιών που «πιθανόν κατέληξαν εξαιτίας» του εμβολιασμού κατά της Covid-19, επισημαίνοντας τη μυοκαρδίτιδα ως ενδεχόμενο παράγοντα. Το σημείωμα συντάχθηκε από τον επικεφαλής ιατρικό και επιστημονικό σύμβουλο της Υπηρεσίας, Βινάι Πρασάντ, χωρίς να αναφέρονται οι ηλικίες των παιδιών, τα προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας τους ή οι κατασκευαστές των εμβολίων.
Η πληροφορία δημοσιοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ έχει προχωρήσει σε ουσιαστική αλλαγή της κυβερνητικής πολιτικής για τους εμβολιασμούς κατά της Covid-19. Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες, τα εμβόλια περιορίζονται πλέον σε άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, καθώς και σε πολίτες με υποκείμενα νοσήματα. Ο Κένεντι, γνωστός για τις θέσεις του κατά των εμβολίων πριν αναλάβει το υπουργείο υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, έχει στο παρελθόν συνδέσει εμβόλια με τον αυτισμό και έχει αναγγείλει σχέδια αλλαγών στην εθνική πολιτική ανοσοποίησης.
Κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, όταν ξέσπασε η πανδημία, και στη συνέχεια επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν, οι υγειονομικές αρχές είχαν στηρίξει δημόσια τα εμβόλια ως κρίσιμο εργαλείο για τη μείωση των θανάτων και των σοβαρών νοσήσεων.
Σύμφωνα με τους New York Times, ο Πρασάντ χαρακτήρισε τα ευρήματα του σημειώματος «βαθιά αποκαλυπτικά» και ανακοίνωσε προτάσεις για αυστηρότερη εποπτεία.
