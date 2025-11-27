Κυκλοφόρησε στη Ρωσία το νέο προπαγανδιστικό ημερολόγιο του Πούτιν: Πόζες «ισχυρού ηγέτη» και αποφθέγματα με... νόημα
Όπως κάθε χρονιά, η cringe έκδοση έχει ως στόχο να παρουσιάσει τον Πούτιν ως ισχυρό, αποφασιστικό και αρρενωπό ηγέτη
Κυκλοφόρησε στη Ρωσία από το Κρεμλίνο το νέο προπαγανδιστικό ημερολόγιο για το 2026 με κεντρικό θέμα του τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Η νέα έκδοση, που πωλείται σε καταστήματα και περίπτερα, περιλαμβάνει - όπως κάθε χρονιά - προσεκτικά επιλεγμένες φωτογραφίες του Ρώσου ηγέτη σε δυναμικές πόζες, που συνοδεύονται από αποσπάσματα ομιλιών του.
Όπως σχολιάζει η New York Post, το cringe υλικό έχει ως στόχο να παρουσιάσει τον Πούτιν ως ισχυρό, αποφασιστικό και αρρενωπό ηγέτη. Σε κάθε μήνα αντιστοιχεί και μια εικόνα που εστιάζει σε κάποια διαφορετική πτυχή της προσωπικότητάς του.
Υπάρχουν φωτογραφίες, για παράδειγμα, όπου φαίνεται να εκτελεί λαβές τζούντο ή να οδηγεί snowmobile, μια «υπενθύμιση» προς τους Ρώσους πολίτες ότι παραμένει ακμαιότατος στα 73 του χρόνια.
Τον Ιούνιο, ο Πούτιν εμφανίζεται να παίζει πιάνο φορώντας κοστούμι και γραβάτα, τον Ιούλιο να κάνει πεζοπορία σε ορεινό τοπίο και τον Αύγουστο να ανταλλάσσει χειραψίες με «ενθουσιώδεις» πολίτες.
Κάθε φωτογραφία συνοδεύεται από μία δήλωση που έκανε ο Πούτιν το περασμένο έτος.
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες που να συνδέουν τον Ρώσο ηγέτη με τον πόλεμο που ξεκίνησε κατά της Ουκρανίας το 2022, κάτι που απηχεί την επίσημη κυβερνητική γραμμή ότι η σύγκρουση αποτελεί έναν μακρινό περισπασμό. Ωστόσο, ορισμένα αποσπάσματα αντικατοπτρίζουν τις διαθέσεις της Μόσχας απέναντι σε ορισμένους γείτονές της. «Τα σύνορα της Ρωσίας είναι απέραντα» αναφέρει, για παράδειγμα, η δήλωση του Ιανουαρίου. «Είμαι ένα περιστέρι, αλλά έχω πολύ ισχυρά σιδερένια φτερά», προσθέτει το απόφθεγμα του Φεβρουαρίου.
Το συγκεκριμένο ημερολόγιο και άλλες παρόμοιες εκδόσεις παρουσιάζουν τον Πούτιν ως «εμβληματική φιγούρα» εξηγεί στους New York Times η Fiona Hill, συνεργάτιδα του Brookings Institution και πρώην επικεφαλής του γραφείου Ρωσίας στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ίδια, ο στόχος του Κρεμλίνου είναι να προωθήσει την ιδέα του «άνδρα για κάθε εποχή», που μπορεί να είναι ταυτόχρονα ισχυρός ηγέτης, χαρισματικός αθλητής, εξαιρετικός ιστορικός ή ακόμη και μέντορας ζωής.
