Εξάντληση και αδυναμία αισθάνεται η μητέρα θύματος του Νόβι Σαντ μετά από 11 ημέρες απεργίας πείνας έξω από τη σερβική βουλή
Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς συνομίλησε τηλεφωνικά με την Ντίανα Χρκα την περασμένη Δευτέρα και την παρακάλεσε «να σταματήσει την απεργία πείνας για να μην προκληθούν ανεπανόρθωτες βλάβες στην υγεία της»
Η μητέρα θύματος της τραγωδίας στο Νόβι Σαντ, Ντίανα Χρκα, συνεχίζει για 11η ημέρα την απεργία πείνας, έξω από το σερβικό κοινοβούλιο. Η κατάσταση της υγείας της παρουσιάζει επιδείνωση, αισθάνεται εξάντληση και δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια της.
Άνθρωποι που την περιβάλουν ανησύχησαν και κάλεσαν, σήμερα το μεσημέρι, ασθενοφόρο. Η γιατρός των πρώτων βοηθειών την εξέτασε ωστόσο δεν προέβη σε δηλώσεις για την κατάσταση της υγείας της. Γεγονός είναι ότι η Ντίανα Χρκα δεν μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ούτε της χορηγήθηκε ορός, παραμένει στην σκηνή που στήθηκε έξω από το κοινοβούλιο και απ ότι αναφέρθηκε θα προβεί νωρίς το απόγευμα σε δηλώσεις για τον Τύπο.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς συνομίλησε τηλεφωνικά με την Ντίανα Χρκα, την περασμένη Δευτέρα και την παρακάλεσε «να σταματήσει την απεργία πείνας για να μην προκληθούν ανεπανόρθωτες βλάβες στην υγεία της».
Η Ντίανα Χρκα ξεκίνησε απεργία πείνας ζητώντας να αποδοθούν ποινικές ευθύνες για την κατάρρευση του γείσου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ την 1η Νοεμβρίου του 2024.
«Θέλω να μάθω ποιος σκότωσε τον γιο μου και άλλους 15 ανθρώπους. Κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει» δήλωσε η Ντίανα Χρκα ανακοινώνοντας την απόφαση της να ξεκινήσει απεργία πείνας
