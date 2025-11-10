Οργή στο Ιράν για τον θάνατο 20χρονου που έκαψε φωτογραφία του Χαμενεΐ - «Αυτοκτονία» λέει η Τεχεράνη, «τον σκοτώσατε» απαντούν ακτιβιστές
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Αλί Χαμενεΐ Θάνατος Αυτοκτονία

Οργή στο Ιράν για τον θάνατο 20χρονου που έκαψε φωτογραφία του Χαμενεΐ - «Αυτοκτονία» λέει η Τεχεράνη, «τον σκοτώσατε» απαντούν ακτιβιστές

Ομίντ Σαρλάκ βρέθηκε νεκρός λίγες ώρες μετά το σχετικό βίντεο που ανήρτησε στο Instagram  - «Μου έστειλε μήνυμα ότι η ζωή του ήταν σε κίνδυνο» καταγγέλλει Ιρανός πυγμάχος στη Γερμανία

Οργή στο Ιράν για τον θάνατο 20χρονου που έκαψε φωτογραφία του Χαμενεΐ - «Αυτοκτονία» λέει η Τεχεράνη, «τον σκοτώσατε» απαντούν ακτιβιστές
Γιώργος Χρήστου
21 ΣΧΟΛΙΑ
Οργή και σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Ιράν ο θάνατος του 20χρονου Ομίντ Σαρλάκ λίγες ώρες μετά το βίντεο στο οποίο εμφανιζόταν να βάζει φωτιά σε μια αφίσα με το πρόσωπο του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ.

Αν και η ιρανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι «πρόκειται για αυτοκτονία», ακτιβιστές και συγγενείς του 20χρονου υποστηρίζουν ότι έπεσε θύμα των ιρανικών αρχών.

Ο 20χρονος βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του στο δυτικό Ιράν με τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι και ίχνη πυρίτιδας στα χέρια του.



Οι υποψίες για τις συνθήκες θανάτου του Σαρλάκ εντάθηκαν μετά από βίντεο με τον πατέρα του να λέει στο σημείο του θανάτου του γιου του: «Σκότωσαν τον ήρωά μου εδώ» ενώ μια φωνή εκτός οθόνης ακούγεται να λέει «τον περικύκλωσαν και τον πυροβόλησαν».

Αργότερα, πάντως, σε τηλεοπτική συνέντευξη που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο πατέρας του Σαρλάκ ζήτησε από τον κόσμο «να μην δίνει σημασία σε ό,τι κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να αφήσει τις δικαστικές αρχές να χειριστούν το θέμα», με ακτιβιστές να καταγγέλλουν ότι αυτό το βίντεο ήταν σκηνοθετημένο καθώς η οικογένεια βρισκόταν υπό παρακολούθηση.

Στην κηδεία του Σαρλάκ την περασμένη Δευτέρα φώναζαν συνθήματα όπως «Θάνατος στον δικτάτορα» και «Θάνατος στον Χαμενεΐ».



Στο βίντεο που μοιράστηκε ο Σαρλάκ στο Instagram λίγες ώρες πριν από το θάνατό του, ακούγεται η φωνή του πρώην σάχη του Ιράν, Μοχάμαντ Ρεζά Παχλαβί, ο οποίος το 1979εγκατέλειψε το Ιράν και την ίδια χρονιά την εξουσία ανέλαβε η ισλαμική κυβέρνηση.

Ο Σαρλάκ ήταν φοιτητής αεροπορίας και ερασιτέχνης πυγμάχος, οπαδός του Ιρανού παλαιστή Εμπραχίμ Εσαγκί. Ο Εσαγκί είπε στην εφημερίδα Guardian ότι ο Σαρλάκ επικοινώνησε μαζί του μέσω Instagram λίγο πριν πεθάνει. «Μου έστειλε ένα μήνυμα ότι η ζωή του ήταν σε κίνδυνο και ότι αν του συνέβαινε κάτι, θα έπρεπε να γίνουμε η φωνή του».

Ο Εσαγκί, που ζει στη Γερμανία, είπε ότι μετά το θάνατό του, αρκετοί στενοί φίλοι του Σαρλάκ δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι δολοφονήθηκε από τις μυστικές υπηρεσίες.


