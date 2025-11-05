Στους εννέα οι νεκροί από τη συντριβή του αεροσκάφους cargo της UPS στο Κεντάκι
Στους εννέα οι νεκροί από τη συντριβή του αεροσκάφους cargo της UPS στο Κεντάκι
Τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν
Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη συντριβή αεροσκάφους μεταφοράς φορτίων της UPS αμέσως μετά την απογείωσή του στη Λούισβιλ χθες, Τρίτη, στις κεντροανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης του Κεντάκι.
«Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε τουλάχιστον 9, και μπορεί να αυξηθεί ακόμη. Τούτη την ώρα, αυτές οι οικογένειες έχουν ανάγκη από προσευχή, αγάπη και στήριξη» έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο κυβερνήτης της πολιτείας, ο Άντι Μπεσίαρ.
Ο δήμαρχος της Λούιβιλ, Κρεγκ Γκρίνμπεργκ δήλωσε ότι εννέα νεκροί βρέθηκαν στο σημείο της συντριβής. Το δυστύχημα προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό τουλάχιστον 11 ανθρώπων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
Η πτήση UPS 2976, η οποία είχε προορισμό τη Χαβάη, συνετρίβη γύρω στις 17.15' τοπική ώρα της Τρίτης (00.15 ώρα Ελλάδας την Τετάρτη), σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA). Το αεροσκάφος ήταν ένα McDonnell Douglas MD-11.
Στο αεροσκάφος επέβαιναν «τρία μέλη πληρώματος», δήλωσε σε ανακοίνωση η μεταφορική εταιρεία UPS. Κανένα τους δεν επέζησε, σύμφωνα με αξιωματούχους. Η έδρα του αεροπορικού τμήματος της UPS βρίσκεται στη Λούισβιλ. Το τρικινητήριο αεροπλάνο είχε τροφοδοτηθεί με καύσιμα για μια πτήση 8-1/2 ωρών στη Χονολουλού.
Ερασιτεχνικό βίντεο που δημοσιεύτηκε στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WLKY δείχνει τον αριστερό κινητήρα του αεροσκάφους να φλέγεται ενώ το αεροπλάνο ξυρίζει το έδαφος προσπαθώντας να απογειωθεί από τον διάδρομο, προτού προφανώς εκραγεί πιο μακριά, προκαλώντας ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού.
Αρκετά κτίρια σε μια βιομηχανική περιοχή πέρα από τον διάδρομο προσγείωσης καίγονταν μετά τη συντριβή, με πυκνό, μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό.
Ένα βασικό ερώτημα για τους ερευνητές είναι γιατί ένας κινητήρας φαίνεται να αποκολλήθηκε από το αεροπλάνο πριν από τη συντριβή, δήλωσε πηγή που έχει ενημερωθεί για το θέμα, δείχνοντας εικόνες από βίντεο με τα συντρίμμια στο αεροδρόμιο.
Η UPS ανακοίνωσε σήμερα ότι αναστέλλει όλες τις επιτόπιες επιχειρήσεις διαλογής δεμάτων, για δεύτερη συνεχή μέρα.
Η Λούισβιλ χρησιμεύει ως κύριος κόμβος της UPS για τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας.
«Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε τουλάχιστον 9, και μπορεί να αυξηθεί ακόμη. Τούτη την ώρα, αυτές οι οικογένειες έχουν ανάγκη από προσευχή, αγάπη και στήριξη» έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο κυβερνήτης της πολιτείας, ο Άντι Μπεσίαρ.
Ο δήμαρχος της Λούιβιλ, Κρεγκ Γκρίνμπεργκ δήλωσε ότι εννέα νεκροί βρέθηκαν στο σημείο της συντριβής. Το δυστύχημα προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό τουλάχιστον 11 ανθρώπων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
Newly released footage captured by the dashcam of a truck driver, showing today’s crash of UPS Flight 2976, a McDonnell Douglas MD-11 Cargo Plane operated by UPS Airlines, during takeoff from Muhammad Ali International Airport in Louisville, Kentucky. pic.twitter.com/bLKKoZstRP— OSINTdefender (@sentdefender) November 5, 2025
Στο αεροσκάφος επέβαιναν «τρία μέλη πληρώματος», δήλωσε σε ανακοίνωση η μεταφορική εταιρεία UPS. Κανένα τους δεν επέζησε, σύμφωνα με αξιωματούχους. Η έδρα του αεροπορικού τμήματος της UPS βρίσκεται στη Λούισβιλ. Το τρικινητήριο αεροπλάνο είχε τροφοδοτηθεί με καύσιμα για μια πτήση 8-1/2 ωρών στη Χονολουλού.
Ερασιτεχνικό βίντεο που δημοσιεύτηκε στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WLKY δείχνει τον αριστερό κινητήρα του αεροσκάφους να φλέγεται ενώ το αεροπλάνο ξυρίζει το έδαφος προσπαθώντας να απογειωθεί από τον διάδρομο, προτού προφανώς εκραγεί πιο μακριά, προκαλώντας ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού.
Αρκετά κτίρια σε μια βιομηχανική περιοχή πέρα από τον διάδρομο προσγείωσης καίγονταν μετά τη συντριβή, με πυκνό, μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό.
Ένα βασικό ερώτημα για τους ερευνητές είναι γιατί ένας κινητήρας φαίνεται να αποκολλήθηκε από το αεροπλάνο πριν από τη συντριβή, δήλωσε πηγή που έχει ενημερωθεί για το θέμα, δείχνοντας εικόνες από βίντεο με τα συντρίμμια στο αεροδρόμιο.
Η UPS ανακοίνωσε σήμερα ότι αναστέλλει όλες τις επιτόπιες επιχειρήσεις διαλογής δεμάτων, για δεύτερη συνεχή μέρα.
Η Λούισβιλ χρησιμεύει ως κύριος κόμβος της UPS για τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας.
Ειδήσεις σήμερα:
Παρών στη φονική συμπλοκή ο γαμπρός του Καργάκη - ΄Ηταν αυτός που πυροβόλησε με καλάσνικοφ, λέει η ΕΛΑΣ
Ο μεγαλύτερος ιστός αράχνης στον κόσμο βρίσκεται σε θειούχο σπήλαιο στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ανάλυση: Ο Μαμντάνι έρχεται, οι επενδυτές φεύγουν από τη Νέα Υόρκη - Οι φόροι, η μεσαία τάξη και οι απειλές του Τραμπ
Παρών στη φονική συμπλοκή ο γαμπρός του Καργάκη - ΄Ηταν αυτός που πυροβόλησε με καλάσνικοφ, λέει η ΕΛΑΣ
Ο μεγαλύτερος ιστός αράχνης στον κόσμο βρίσκεται σε θειούχο σπήλαιο στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ανάλυση: Ο Μαμντάνι έρχεται, οι επενδυτές φεύγουν από τη Νέα Υόρκη - Οι φόροι, η μεσαία τάξη και οι απειλές του Τραμπ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα