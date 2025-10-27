Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Γάζα: Παραδόθηκε η σορός ενός ακόμη Ισραηλινού ομήρου
Γάζα: Παραδόθηκε η σορός ενός ακόμη Ισραηλινού ομήρου
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε ένα φέρετρο με τη σορό ενός ομήρου στη Γάζα
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε ένα φέρετρο με τα λείψανα ενός ομήρου ο οποίος κρατείτο στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας που προβλέπει την επιστροφή όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών.
"Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρείχε ο Ερυθρός Σταυρός, το φέρετρο ενός νεκρού ομήρου παραδόθηκε σε αυτόν και βρίσκεται καθ' οδόν για να παραδοθεί στον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας", δήλωσε ο στρατός.
Καλά ενημερωμένη πηγή της Χαμάς επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο την πληροφορία αυτή. Η σορός ενός Ισραηλινού ομήρου "που βρέθηκε σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό", δήλωσε η πηγή.
«Το Ισραήλ έλαβε, μέσω του Ερυθρού Σταυρού, το φέρετρο ενός νεκρού ομήρου το οποίο παραδόθηκε στον στρατό και στη Σιν Μπετ (την ισραηλινή υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας σ.σ.) στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας», δήλωσε το γραφείο του πρωθυπουργού σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι η σορός θα μεταφερθεί στο Ισραήλ για αναγνώριση.
Ειδήσεις σήμερα:
Πρεμιέρα για τα ελληνικά drones και αντι-drones στην παρέλαση 28ης Οκτωβρίου
Ο 23χρονος πλησίασε στο ένα μέτρο, σήκωσε το όπλο και σκότωσε τον 52χρονο χωρίς να πει λέξη - Πώς και γιατί έγινε το φονικό στο γλέντι στον Κίσσαμο
Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων θα δωρίσει το 95% της αμύθητης περιουσίας του για φιλανθρωπικούς σκοπούς - Αφήνουν στους απογόνους τους $550 εκατ.
"Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρείχε ο Ερυθρός Σταυρός, το φέρετρο ενός νεκρού ομήρου παραδόθηκε σε αυτόν και βρίσκεται καθ' οδόν για να παραδοθεί στον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας", δήλωσε ο στρατός.
Καλά ενημερωμένη πηγή της Χαμάς επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο την πληροφορία αυτή. Η σορός ενός Ισραηλινού ομήρου "που βρέθηκε σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό", δήλωσε η πηγή.
«Το Ισραήλ έλαβε, μέσω του Ερυθρού Σταυρού, το φέρετρο ενός νεκρού ομήρου το οποίο παραδόθηκε στον στρατό και στη Σιν Μπετ (την ισραηλινή υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας σ.σ.) στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας», δήλωσε το γραφείο του πρωθυπουργού σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι η σορός θα μεταφερθεί στο Ισραήλ για αναγνώριση.
Ειδήσεις σήμερα:
Πρεμιέρα για τα ελληνικά drones και αντι-drones στην παρέλαση 28ης Οκτωβρίου
Ο 23χρονος πλησίασε στο ένα μέτρο, σήκωσε το όπλο και σκότωσε τον 52χρονο χωρίς να πει λέξη - Πώς και γιατί έγινε το φονικό στο γλέντι στον Κίσσαμο
Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων θα δωρίσει το 95% της αμύθητης περιουσίας του για φιλανθρωπικούς σκοπούς - Αφήνουν στους απογόνους τους $550 εκατ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα