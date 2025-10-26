Το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ προειδοποιεί για «βία και σεξουαλική κακοποίηση» στη... Βίβλο – Έντονες αντιδράσεις

Οι φοιτητές της αγγλικής λογοτεχνίας ενημερώθηκαν ότι τα τέσσερα Ευαγγέλια περιλαμβάνουν σκηνές σωματικών τραυματισμών και βίας - «Δεν υπάρχει λόγος για προειδοποιήσεις όταν πρόκειται για τη διδασκαλία της ηθικής» λέει ιστορικός