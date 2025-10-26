Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Αλβανία: Ο Ράμα βιάζεται να πουλήσει ορεινές εκτάσεις έναντι 1 ευρώ – Αντιδρά η αντιπολίτευση, σκεπτικισμός από τους ειδικούς
Αλβανία: Ο Ράμα βιάζεται να πουλήσει ορεινές εκτάσεις έναντι 1 ευρώ – Αντιδρά η αντιπολίτευση, σκεπτικισμός από τους ειδικούς
Με νέο νόμο, ο Αλβανός πρωθυπουργός δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ή τους χρήστες δημόσιας γης που την κατέχουν και την εκμεταλλεύονται για πάνω από 10 χρόνια να επενδύσουν σε αυτή
Προβληματισμό και αντιδράσεις προκαλεί η απόπειρα του πρωθυπουργού της Αλβανίας Έντι Ράμα για λύσει την άλυτη, όπως χαρακτηρίζεται, υπόθεση του περιουσιακού της χώρας, μέσω του «Πακέτου Ορεινών Περιοχών».
Ο Ράμα έχει δώσει τελεσίγραφο για την ταχεία κατάρτιση καρτών. Όμως, η αντιπολίτευση αντιδρά, κάνοντας λόγο για έλλειψη διαφάνειας και οι ειδικοί αμφισβητούν την ορθότητα των ρυθμίσεων.
Όπως αναφέρει το himara.gr, με νέο νόμο που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο στην Αλβανία, οι ιδιοκτήτες ή χρήστες δημόσιας γης που την κατέχουν ή την εκμεταλλεύονται για πάνω από 10 χρόνια αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να επενδύσουν σε αυτή. Η μεταβίβαση της ιδιοκτησίας του κράτους θα γίνεται μάλιστα με τη συμβολική τιμή του 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο σε άτομα που την κατέχουν και τη χρησιμοποιούν χωρίς τίτλο ιδιοκτησίας, σε περιοχές προτεραιότητας ανάπτυξης.
Ειδικότερα, ο «κάτοχος» μπορεί να γίνει ιδιοκτήτης εάν αποδείξει ότι ζούσε ή χρησιμοποιούσε τη γη για 10 χρόνια, με τρεις μάρτυρες ή δορυφορικές φωτογραφίες.
Την ίδια ώρα, ειδικοί εκτιμούν ότι πρόκειται για νομικό κενό που ανοίγει τον δρόμο για αυθαιρεσίες. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Σαλί Μπερίσα κατηγορεί τον Έντι Ράμα ότι με το «πακέτο» ουσιαστικά σπέρνει το μίσος και τον εμφύλιο.
«Ο Ράμα με τίποτα δεν μπορεί να κρύψει τη σφοδρή εχθρότητά του προς το βορρά και τις ορεινές περιοχές. Το 2012, περάσαμε νόμο που εξαιρούσε επενδύσεις στις ορεινές περιοχές από φόρους για 8 χρόνια, χωρίς να πάρουμε ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο γης από κανέναν. Με αυτό που κάνει τώρα, σπέρνει μόνο το μίσος και τον εμφύλιο», αναφέρει.
Το himara.gr σημειώνει ότι οι πυρκαγιές που έκαψαν χιλιάδες στρέμματα φέτος το καλοκαίρι δεν ήταν τυχαίες. Συμβαίνουν σε ορεινές περιοχές όπου δεν υπάρχουν πιστοποιητικά ιδιοκτησίας.
Στην Αλβανία, οι περισσότεροι ιδιοκτήτες έχουν κληρονομήσει ακίνητα από γενιά σε γενιά, χωρίς να υπάρχει επίσημη καταγραφή. Τα ακίνητα είναι χωρισμένα προφορικά, αλλά χωρίς συγκρούσεις, κυρίως στο βορρά.
Σύμφωνα με τον νόμο, και οι εταιρείες μπορούν να επωφεληθούν, αν αποδείξουν ότι κατείχαν τη γη για 10 χρόνια, με το κράτος να πουλάει τις μεγάλες εκτάσεις με 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για επενδύσεις όπως ορεινά θέρετρα.
Ειδικοί εξηγούν το νομικό κενό με τον όρο «κάτοχος»: «Ο κάτοχος σημαίνει ότι αν έχεις στην κατοχή σου τη γη για 10 χρόνια. Δεν έχει σημασία αν ανήκει στην οικογένειά σου. Αν το αποδείξεις με τρεις μάρτυρες, λέγοντας ότι εδώ βόσκω τα ζώα μου ή είχα στάνη ή καλλιέργεια, και επισυνάψεις χάρτη ή φωτογραφίες, ο δήμος μπορεί να σε αναγνωρίσει ιδιοκτήτη και να χτίσεις ξενώνα».
Ο Ράμα έχει δώσει τελεσίγραφο για την ταχεία κατάρτιση καρτών. Όμως, η αντιπολίτευση αντιδρά, κάνοντας λόγο για έλλειψη διαφάνειας και οι ειδικοί αμφισβητούν την ορθότητα των ρυθμίσεων.
Όπως αναφέρει το himara.gr, με νέο νόμο που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο στην Αλβανία, οι ιδιοκτήτες ή χρήστες δημόσιας γης που την κατέχουν ή την εκμεταλλεύονται για πάνω από 10 χρόνια αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να επενδύσουν σε αυτή. Η μεταβίβαση της ιδιοκτησίας του κράτους θα γίνεται μάλιστα με τη συμβολική τιμή του 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο σε άτομα που την κατέχουν και τη χρησιμοποιούν χωρίς τίτλο ιδιοκτησίας, σε περιοχές προτεραιότητας ανάπτυξης.
Ειδικότερα, ο «κάτοχος» μπορεί να γίνει ιδιοκτήτης εάν αποδείξει ότι ζούσε ή χρησιμοποιούσε τη γη για 10 χρόνια, με τρεις μάρτυρες ή δορυφορικές φωτογραφίες.
Για νομικό κενό μιλούν ειδικοί
Την ίδια ώρα, ειδικοί εκτιμούν ότι πρόκειται για νομικό κενό που ανοίγει τον δρόμο για αυθαιρεσίες. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Σαλί Μπερίσα κατηγορεί τον Έντι Ράμα ότι με το «πακέτο» ουσιαστικά σπέρνει το μίσος και τον εμφύλιο.
«Ο Ράμα με τίποτα δεν μπορεί να κρύψει τη σφοδρή εχθρότητά του προς το βορρά και τις ορεινές περιοχές. Το 2012, περάσαμε νόμο που εξαιρούσε επενδύσεις στις ορεινές περιοχές από φόρους για 8 χρόνια, χωρίς να πάρουμε ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο γης από κανέναν. Με αυτό που κάνει τώρα, σπέρνει μόνο το μίσος και τον εμφύλιο», αναφέρει.
Το himara.gr σημειώνει ότι οι πυρκαγιές που έκαψαν χιλιάδες στρέμματα φέτος το καλοκαίρι δεν ήταν τυχαίες. Συμβαίνουν σε ορεινές περιοχές όπου δεν υπάρχουν πιστοποιητικά ιδιοκτησίας.
Κληρονόμοι χωρίς καταγραφή
Στην Αλβανία, οι περισσότεροι ιδιοκτήτες έχουν κληρονομήσει ακίνητα από γενιά σε γενιά, χωρίς να υπάρχει επίσημη καταγραφή. Τα ακίνητα είναι χωρισμένα προφορικά, αλλά χωρίς συγκρούσεις, κυρίως στο βορρά.
Σύμφωνα με τον νόμο, και οι εταιρείες μπορούν να επωφεληθούν, αν αποδείξουν ότι κατείχαν τη γη για 10 χρόνια, με το κράτος να πουλάει τις μεγάλες εκτάσεις με 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για επενδύσεις όπως ορεινά θέρετρα.
Ειδικοί εξηγούν το νομικό κενό με τον όρο «κάτοχος»: «Ο κάτοχος σημαίνει ότι αν έχεις στην κατοχή σου τη γη για 10 χρόνια. Δεν έχει σημασία αν ανήκει στην οικογένειά σου. Αν το αποδείξεις με τρεις μάρτυρες, λέγοντας ότι εδώ βόσκω τα ζώα μου ή είχα στάνη ή καλλιέργεια, και επισυνάψεις χάρτη ή φωτογραφίες, ο δήμος μπορεί να σε αναγνωρίσει ιδιοκτήτη και να χτίσεις ξενώνα».
Ο «λογαριασμός» στους δημάρχους
Για την τεκμηρίωση, ο νόμος αναθέτει την ευθύνη στην τοπική αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα στους δημάρχους.
Η αντιπολίτευση κατηγορεί πως το συγκεκριμένο πακέτο εξυπηρέτησε προεκλογικά την κυβερνητική εκστρατεία. Βουλευτές κατηγορούν τον Ράμα ότι εξαπάτησε τους κατοίκους του Θεθ, που πριν χρόνια τους κάλεσε να επενδύσουν και να επιστρέψουν και στη συνέχεια κατέστρεψε τις περιουσίες τους μέσω κατεδαφίσεων.
Ο Μπερίσα καταγγέλλει την ανεξέλεγκτη παρέμβαση της κυβέρνησης, που κατεδάφισε ξενώνες και κτίρια στο Θέθ, πλήττοντας την τοπική οικονομία, κατηγορώντας ότι πρόκειται για έγκλημα, την ώρα που έχουν καταστρέψει 100 κτίρια στο Θεθ.
Οι ειδικοί προειδοποιούν τους πολίτες να προσέχουν κατά την ανακοίνωση των ακινήτων που θίγονται από την Πακέτο των Βουνών και να κάνουν προσφυγή, αλλιώς η περιουσία μπορεί να περάσει στον στρατηγικό επενδυτή.
