Τροποποιείται ο ορισμός του βιασμού στη Γαλλία: Κάθε μη συναινετική σεξουαλική πράξη συνιστά σεξουαλική επίθεση

Υπέρ της νέας νομοθετικής ρύθμισης τάχθηκε η μεγάλη πλειοψηφία της Εθνοσυνέλευσης, ενώ κατά τάχθηκαν οι βουλευτές της ακροδεξιάς
Προς την τροποποίηση του ποινικού ορισμού του βιασμού και της σεξουαλικής επίθεσης κινείται η Γαλλία, όπου μετά από μια μακρά κοινοβουλευτική διαδικασία η γαλλική Εθνοσυνέλευση ενέκρινε σήμερα Πέμπτη την εισαγωγή της έννοιας της συναίνεσης στο σχετικό άρθρο του Ποινικού Κώδικα.
Στον επαναπροσδιορισμό που υιοθετήθηκε σήμερα αναφέρεται πως κάθε μη συναινετική σεξουαλική πράξη που διαπράττεται συνιστά σεξουαλική επίθεση και διευκρινίζεται πως η συναίνεση θα πρέπει να έχει δοθεί εκ των προτέρων να είναι ελεύθερη, σαφής, συγκεκριμένη και ανακλητή.
Διευκρινίζεται επίσης ότι η συναίνεση αξιολογείται υπό το πρίσμα των περιστάσεων και ότι δεν μπορεί να συναχθεί αποκλειστικά από τη σιωπή ή την έλλειψη αντίδρασης του θύματος.
Υπέρ της νέας νομοθετικής ρύθμισης τάχθηκε η μεγάλη πλειοψηφία της Εθνοσυνέλευσης, ενώ κατά τάχθηκαν οι βουλευτές της ακροδεξιάς.
Η νέα νομοθετική ρύθμιση αναμένεται να επικυρωθεί με τελική ψηφοφορία στη Γερουσία την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου.
