Συγγνώμη από ακραίο Ισραηλινό υπουργό προς τους Σαουδάραβες - «Συνεχίστε να καβαλάτε καμήλες, μη ζητάτε παλαιστινιακό κράτος», είχε πει

Ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαλέλ Σμότριχ ζήτησε συγγνώμη για τις «ατυχείς δηλώσεις» που έκανε λίγες ώρες νωρίτερα για τη Σαουδική Αραβία, προκαλώντας σάλο.«Οι δηλώσεις μου για τη Σαουδική Αραβία ήταν ατυχείς και λυπάμαι για την προσβολή που μπορεί να προκάλεσαν» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, μετά τις έντονες αντιδράσεις για τη «συμβουλή» που έδωσε στους Σαουδάραβες να συνεχίσουν «να καβαλάνε καμήλες» αντί να απαιτούν την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους σε αντάλλαγμα για την εξομάλυνση των σχέσεων της Σαουδικής Αραβίας με το Ισραήλ.Αναφερόμενος σε μια ενδεχόμενη προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ, κάτι που θα έβαζε τέλος στην πιθανότητα δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους, ο Σμότριχ είπε ότι «αν η Σαουδική Αραβία μας πει να εξομαλύνουμε τις σχέσεις με αντάλλαγμα ένα παλαιστινιακό κράτος, τότε φίλοι μου, όχι ευχαριστώ»¨.Απευθυνόμενος στους Σαουδάραβες, πρόσθεσε: «Συνεχίστε να καβαλάτε καμήλες στη σαουδαραβική έρημο και εμείς θα συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε, με μια οικονομία, μια κοινωνία, ένα κράτος και όλα τα μεγάλα και υπέροχα πράγματα που ξέρουμε να κάνουμε».Ο επικεφαλής της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λάπιντ αντέδρασε αμέσως, με μια ανάρτηση στα αραβικά: «Προς τους φίλους μας στο βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και τη Μέση Ανατολή, ο Σμότριχ δεν εκπροσωπεί το κράτος του Ισραήλ». Στη συνέχεια κάλεσε τον υπουργό να ζητήσει συγγνώμη.Ο πρώην υπουργός Άμυνας Μπένι Γκαντς εκτίμησε ότι οι δηλώσεις του Σμότριχ «μαρτυρούν την άγνοιά του και την αδυναμία του να συνειδητοποιήσει τις ευθύνες του ως υψηλόβαθμου υπουργού».Ο Σμότριχ είναι γνωστός για τις εμπρηστικές δηλώσεις του και συχνά έρχεται σε αντίθεση με την επίσημη γραμμή της κυβέρνησης. Ο ακροδεξιός υπουργός τάσσεται εδώ και χρόνια υπέρ της προσάρτησης της Δυτικής Όχθης καθώς και ο ίδιος κατοικεί εκεί.Το 2020, με της λεγόμενες Συμφωνίες του Αβραάμ, υπό την αιγίδα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη θητεία του, το Ισραήλ εξομάλυνε τις σχέσεις του με πολλές αραβικές χώρες. Οι συνομιλίες για μια συμφωνία και με τη Σαουδική Αραβία πάγωσαν αφού ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα, μετά την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, τον Οκτώβριο του 2023. Το Ριάντ θέτει ως προϋπόθεση για κάθε εξομάλυνση τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.