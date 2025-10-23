ΠΟΥ: Τουλάχιστον 7 δισ. δολάρια θα χρειαστούν για την ανοικοδόμηση του συστήματος υγείας στη Γάζα

Κλείσιμο

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε σήμερα ότι προβλέπει πως θα χρειαστούν τουλάχιστον 7 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο για την ανοικοδόμηση του συστήματος υγείας της Γάζας, ενώ τόνισε ότι η κατάσταση με τον λιμό παραμένει "καταστροφική""Δεν υπάρχουν νοσοκομεία που να λειτουργούν πλήρως στη Γάζα, και μόνο 14 από τα 36 λειτουργούν. Υπάρχει σοβαρή έλλειψη φαρμάκων και βασικού υγειονομικού προσωπικού", δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους στους δημοσιογράφους, προειδοποιώντας ότι "το συνολικό κόστος της ανοικοδόμησης του συστήματος υγείας της Γάζας θα ανέλθει τουλάχιστον σε 7 δισεκατομμύρια δολάρια".Η ανθρωπιστική βοήθεια που εισέρχεται στη Λωρίδα της Γάζας είναι "ανεπαρκής" και δεν έχει επιτρέψει τη βελτίωση της κατάστασης στον παλαιστινιακό θύλακα που μαστίζεται από λιμό, δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ στους δημοσιογράφους. "Η πείνα εξακολουθεί να είναι παρούσα καθώς δεν εισέρχονται αρκετά τρόφιμα" στη Λωρίδα της Γάζας από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία και "η κατάσταση παραμένει καταστροφική", τόνισε.Παράλληλα, ο ΠΟΥ για πρώτη φορά από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας πριν από δύο εβδομάδες, μετέφερε βαριά άρρωστα παιδιά καθώς και άλλα τραυματισμένα σε ασφαλές σημείο.Ο Τέντρος έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι 41 παιδιά, μαζί με 145 συνοδούς, απομακρύνθηκαν από τη Γάζα.Όλοι οι ασθενείς είναι παιδιά, δήλωσε εκπρόσωπος του ΠΟΥ όταν ρωτήθηκε σχετικά. Λόγω "επιχειρησιακών ανησυχιών", δεν μπορεί να αποκαλυφθεί ακόμη σε ποιές χώρες οι νεαροί ασθενείς θα νοσηλευτούν."Περίπου 150.000 ασθενείς περιμένουν ακόμη την έγκριση για να λάβουν ιατρική περίθαλψη έξω από τη Γάζα", έγραψε ο Τέντρος στην πλατφόρμα Χ. "Συνεχίζουμε να καλούμε τις χώρες να δείξουν την αλληλεγγύη τους, και απευθύνουμε έκκληση να ανοίξουν όλοι οι δρόμοι για να επιταχυνθεί η μεταφορά των ασθενών".Οι μεταφορές ασθενών απαιτούν την άδεια των ισραηλινών αρχών που ελέγχουν την πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας.Η πρόσφατη εκεχειρία στη Γάζα τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, παρότι έκτοτε υπήρξαν περιοδικές παραβιάσεις και από τις δύο πλευρές.