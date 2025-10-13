Mocktails, En Lefko και αγαπημένοι καλεσμένοι στην κρουαζιέρα του VELO CRUISE που έγινε το highlight του καλοκαιριού
Η Συρία ενδιαφέρεται να διατηρήσει τις ρωσικές βάσεις στο έδαφός της, λέει η Μόσχα
Η Συρία ενδιαφέρεται να διατηρήσει τις ρωσικές βάσεις στο έδαφός της, λέει η Μόσχα
Σε συζητήσεις με τη νέα ηγεσία της Συρίας σχετικά με τη διατήρηση των ναυτικών και αεροπορικών βάσεων είναι η ρωσική πλευρά
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι συριακές Αρχές ενδιαφέρονται να παραμείνουν οι ρωσικές στρατιωτικές βάσεις στο έδαφός τους.
Η Μόσχα βρίσκεται σε συζητήσεις με τη νέα ηγεσία της Συρίας σχετικά με τη διατήρηση των ναυτικών και αεροπορικών βάσεων, οι οποίες της παρέχουν σημαντικό στρατιωτικό προπύργιο στην περιοχή, από τότε που ο σύμμαχός της, ο πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ, ανατράπηκε πέρυσι.
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε επίσης ότι η Μόσχα προμηθεύει νόμιμα το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό που χρειάζεται.
Με πρωτοβουλία ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, τα Ηνωμένα Έθνη επανέφεραν το εμπάργκο όπλων και άλλες κυρώσεις σε βάρος του Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα στις 27 Σεπτεμβρίου. Η Ρωσία έχει δηλώσει ότι δεν αναγνωρίζει την πρωτοβουλία.
Η Μόσχα βρίσκεται σε συζητήσεις με τη νέα ηγεσία της Συρίας σχετικά με τη διατήρηση των ναυτικών και αεροπορικών βάσεων, οι οποίες της παρέχουν σημαντικό στρατιωτικό προπύργιο στην περιοχή, από τότε που ο σύμμαχός της, ο πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ, ανατράπηκε πέρυσι.
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε επίσης ότι η Μόσχα προμηθεύει νόμιμα το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό που χρειάζεται.
Με πρωτοβουλία ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, τα Ηνωμένα Έθνη επανέφεραν το εμπάργκο όπλων και άλλες κυρώσεις σε βάρος του Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα στις 27 Σεπτεμβρίου. Η Ρωσία έχει δηλώσει ότι δεν αναγνωρίζει την πρωτοβουλία.
Ειδήσεις σήμερα:
Αποθεώθηκε ο Τραμπ στην Κνέσετ: «Ο οδυνηρός εφιάλτης έχει τελειώσει, ηττήθηκαν οι δυνάμεις του χάους στη Μέση Ανατολή» είπε στην ιστορική ομιλία του
Ο έρωτας του Αλ Πατσίνο με την Νταϊάν Κίτον: Θα μετανιώνει για πάντα που δεν την παντρεύτηκε, λέει φίλος του
Ποιος είναι ο Άρι Σπιτζ, ο Αμερικανοϊσραηλινός στρατιώτης που αποθέωσε ο Νετανιάχου στην Κνέσετ μπροστά στον Τραμπ
Αποθεώθηκε ο Τραμπ στην Κνέσετ: «Ο οδυνηρός εφιάλτης έχει τελειώσει, ηττήθηκαν οι δυνάμεις του χάους στη Μέση Ανατολή» είπε στην ιστορική ομιλία του
Ο έρωτας του Αλ Πατσίνο με την Νταϊάν Κίτον: Θα μετανιώνει για πάντα που δεν την παντρεύτηκε, λέει φίλος του
Ποιος είναι ο Άρι Σπιτζ, ο Αμερικανοϊσραηλινός στρατιώτης που αποθέωσε ο Νετανιάχου στην Κνέσετ μπροστά στον Τραμπ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα