Βρετανία: O Στάρμερ θα ανακοινώσει πως το Λονδίνο θα φιλοξενήσει διεθνή διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Γάζας

O Βρετανός πρωθυπουργός από την Αίγυπτο θα παρουσιάσει τον ηγετικό ρόλο που σκοπεύει να διαδραματίσει η χώρα του στην επόμενη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου που κατήρτισαν οι ΗΠΑ

