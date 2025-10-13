Σε 44 αυξήθηκαν οι νεκροί από τις πλημμύρες στο Μεξικό - Οι αρχές πασχίζουν να ανοίξουν δρόμους
Σε 44 αυξήθηκαν οι νεκροί από τις πλημμύρες στο Μεξικό - Οι αρχές πασχίζουν να ανοίξουν δρόμους

Τις πληγείσες περιοχές επισκέφθηκε η πρόεδρος της χώρας - Ποτάμια υπερχείλισαν, πλημμύρισαν ολόκληρα χωριά, σημειώθηκαν κατολισθήσεις, δρόμοι και γέφυρες κατακλύστηκαν ή κατέρρευσαν

Σε 44 αυξήθηκαν οι νεκροί από τις πλημμύρες στο Μεξικό - Οι αρχές πασχίζουν να ανοίξουν δρόμους
Ο απολογισμός των θυμάτων εξαιτίας των πλημμυρών που προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχές της περασμένης εβδομάδας στο Μεξικό έγινε ακόμη πιο βαρύς χθες, έφθασε τους 44 νεκρούς, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, καθώς ομάδες της πολιτικής προστασίας και στοιχεία του στρατού συνέχιζαν με πολλές δυσκολίες τις προσπάθειες να ανοίξουν δρόμους για να φθάσουν σε χωριά που έχουν αποκοπεί από τον κόσμο.

Ακόμη τρεις θάνατοι προστέθηκαν στον προηγούμενο απολογισμό, ο οποίος ανερχόταν σε 41 νεκρούς. Οι πολιτείες που θρηνούν τα περισσότερα θύματα κι έχουν υποστεί τις πιο εκτεταμένες ζημιές είναι η Βερακρούς (18 νεκροί), η Ιδάλγο (16) και η Πουέμπλα (9). Αναφέρθηκε επίσης ένας θάνατος στην Κερέταρο, σύμφωνα με τα δεδομένα του υπουργείου Ασφαλείας.

Η κυβέρνηση «επιταχύνει τις προσπάθειες» να φθάσει στις «πληγείσες περιοχές» και να βοηθήσει τους κατοίκους, τόνισε σε ανακοίνωσή του.



Οι περιοχές της οροσειράς ανατολική Σιέρα Μάδρε, που εκτείνεται παράλληλα με την ακτογραμμή στον Κόλπο του Μεξικού, επλήγησαν από τροπική καταιγίδα που προκάλεσε σφοδρές βροχοπτώσεις από την Πέμπτη.

Ποτάμια υπερχείλισαν, πλημμύρισαν ολόκληρα χωριά, σημειώθηκαν κατολισθήσεις, δρόμοι και γέφυρες κατακλύστηκαν ή κατέρρευσαν, σημειώθηκαν διακοπές της ηλεκτροδότησης και των τηλεπικοινωνιών.

Η νεφοκάλυψη εντέλει διαλύθηκε χθες, επιτρέποντας να ενταθούν οι προσπάθειες για να ανοίξουν ορεινοί δρόμοι και να φθάσει βοήθεια σε μικρές κοινότητες.

Παράλληλα, εργαζόμενοι της δημόσιας επιχείρησης ενέργειας έκαναν προσπάθειες να επαναφέρουν την ηλεκτροδότηση στα νοικοκυριά που τη στερούνται.

Πολλοί κάτοικοι χρειάστηκε να διανύσουν χιλιόμετρα με τα πόδια, κάποιοι για να φθάσουν σε αποκομμένες κοινότητες για να μάθουν νέα δικών τους, άλλοι για να βρουν τρόφιμα και φάρμακα.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ επισκέφθηκε χθες τις πληγείσες περιοχές. «Η εθνική επιτροπή αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων συνεδριάζει μόνιμα», τόνισε μέσω X η αρχηγός του κράτους, η οποία διέταξε το Σάββατο να σπεύσουν να βοηθήσουν τους πλημμυροπαθείς 10.000 μέλη των ενόπλων δυνάμεων






