Κίνα: Το Πεκίνο θα επιβάλει «ειδικά» λιμενικά τέλη στα αμερικανικά πλοία που φτάνουν στα λιμάνια της χώρας
Κίνα: Το Πεκίνο θα επιβάλει «ειδικά» λιμενικά τέλη στα αμερικανικά πλοία που φτάνουν στα λιμάνια της χώρας

Τα τέλη αυτά θα αρχίσουν να ισχύουν από την Τρίτη και αφορούν τα πλοία που ανήκουν σε αμερικανικές εταιρείες, αυτά που ναυλώνουν αμερικανικές εταιρείες και όσα έχουν ναυπηγηθεί στις ΗΠΑ ή πλέουν υπό αμερικανική σημαία

Κίνα: Το Πεκίνο θα επιβάλει «ειδικά» λιμενικά τέλη στα αμερικανικά πλοία που φτάνουν στα λιμάνια της χώρας
Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι θα επιβάλει «ειδικά» λιμενικά τέλη στα αμερικανικά πλοία που φτάνουν στα λιμάνια της, σε αντίποινα για παρόμοια μέτρα που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ τον Απρίλιο.

Τα τέλη αυτά θα αρχίσουν να ισχύουν από την Τρίτη και αφορούν τα πλοία που ανήκουν σε αμερικανικές εταιρείες, αυτά που ναυλώνουν αμερικανικές εταιρείες και όσα έχουν ναυπηγηθεί στις ΗΠΑ ή πλέουν υπό αμερικανική σημαία, επεσήμανε το κινεζικό υπουργείο Μεταφορών σε ανακοίνωσή του.

Τα αμερικανικά πλοία που ελλιμενίζονται στην Κίνα θα πρέπει να καταβάλλουν 400 γιουάν (48 ευρώ) ανά τόνο καθαρής χωρητικότητας. Το ποσό θα αυξηθεί στα 640 γιουάν (78 ευρώ) από τον Απρίλιο, ενώ θα αυξάνεται κάθε χρόνο ως το 2028.

Αυτά τα «ειδικά λιμενικά τέλη» θα ισχύουν εφάπαξ για κάθε ταξίδι προς την Κίνα και όχι για κάθε κινεζικό λιμάνι στο οποίο θα σταθμεύει το πλοίο, ενώ δεν θα επιβάλλονται περισσότερες από πέντε χρεώσεις ετησίως, διευκρίνισε το υπουργείο.

Το μέτρο αυτό τίθεται σε ισχύ την ιδία ημέρα με ένα αντίστοιχο που έχουν υιοθετήσει οι αμερικανικές αρχές.

Οι ΗΠΑ θα επιβάλλουν επιπλέον λιμενικά τέλη σε πλοία που έχουν κατασκευαστεί στην Κίνα ή τα οποία εκμεταλλεύονται κινεζικές εταιρείες και ελλιμενίζονται στη χώρα.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Μεταφορών της Κίνας χαρακτήρισε την απόφαση του Πεκίνου «θεμιτή κίνηση για την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων των κινεζικών ναυτιλιακών εταιρειών».

«Καλούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να διορθώσουν χωρίς καθυστέρηση τις ενέργειές τους και να τερματίσουν τους παράλογους περιορισμούς στη ναυτιλιακή βιομηχανία της Κίνας», δήλωσε.
