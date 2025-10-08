ΗΠΑ: Έρευνα κατά του Δημοκρατικού γερουσιαστή Μπλούμενθαλ ζητά ο Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ

ΗΠΑ: Έρευνα κατά του Δημοκρατικού γερουσιαστή Μπλούμενθαλ ζητά ο Τραμπ

«Αυτός ο τύπος δεν θα έπρεπε να βρίσκεται στην αμερικανική Γερουσία. Θα πρέπει να ερευνηθεί», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος - Η στάση του Μπλούμενθαλ στην ακρόαση της Παμ Μπόντι στη Γερουσία, ήταν αυτή που προκάλεσε το ξέσπασμα του Τραμπ

ΗΠΑ: Έρευνα κατά του Δημοκρατικού γερουσιαστή Μπλούμενθαλ ζητά ο Τραμπ
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε αργά χθες, Τρίτη, να ξεκινήσει έρευνα εις βάρος του γερουσιαστή των Δημοκρατικών Ρίτσαρντ Μπλούμενθαλ, λίγες ώρες μετά την αντιπαράθεση που είχε με την υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι στη διάρκεια ακρόασής της ενώπιον της Γερουσίας.

Αναφερόμενος σε ισχυρισμούς που κυκλοφορούν εδώ και χρόνια, σύμφωνα με τους οποίους ο Μπλούμενθαλ «είπε ψέματα» ότι υπηρέτησε στον πόλεμο του Βιετνάμ, ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social: «Ο Ρίτσαρντ ‘Ντα Νανγκ Ντικ’ Μπλούμενθαλ, ίσως η μεγαλύτερη ‘φάρσα’ της Γερουσίας των ΗΠΑ, επέστρεψε!».

«Ο ‘Ντικ’ έλεγε ψέματα μέχρι τη μέση της πολιτικής του καριέρας, πείθοντας όλο τον κόσμο, κυρίως τα μέσα ενημέρωσης των fake news, ότι ήταν ένας μεγάλος ‘ήρωας πολέμου’ που ζούσε στα πρόθυρα του θανάτου στις ζούγκλες του Βιετνάμ», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Αυτός ο τύπος δεν θα έπρεπε να βρίσκεται στην αμερικανική Γερουσία. Θα πρέπει να ερευνηθεί», τόνισε ο Τραμπ.

Γερουσιαστής του Κονέκτικατ από το 2011, ο 79χρονος Ρίτσαρντ Μπλούμενθαλ πήρε πέντε αναβολές από τη στρατιωτική του θητεία στη διάρκεια του πολέμου στο Βιετνάμ προτού καταταγεί ως έφεδρος στους Πεζοναύτες το 1970 και υπηρετήσει στην Ουάσινγκτον. Ωστόσο δεν υπηρέτησε ποτέ στη νοτιοανατολική Ασία, αντίθετα με όσα είχε ισχυριστεί στο παρελθόν.

Όμως οι λόγοι για την οργή του Τραμπ βρίσκονται αλλού. Ο γερουσιαστής Μπλούμενθαλ, πρώην γενικός εισαγγελέας του Κονέκτικατ, ήταν ιδιαίτερα εριστικός χθες κατά τη διάρκεια της ακρόασης της Μπόντι στη Γερουσία.

Όπως και άλλοι Δημοκρατικοί, ο Μπλούμενθαλ κατηγόρησε την Μπόντι, πρώην δικηγόρο του Ντόναλντ Τραμπ, ότι εργαλειοποιεί το δικαστικό σύστημα για κομματικούς σκοπούς.

Η Μπόντι αρνήθηκε, μεταξύ άλλων, να απαντήσει σε ερώτηση του Μπλούμενθαλ εάν συζήτησε για την υπόθεση του Τζέιμς Κόμεϊ με τον Τραμπ κατά τη διάρκεια ενός δείπνου στον Λευκό Οίκο.

Κλείσιμο
Ο Κόμεϊ, πρώην επικεφαλής του FBI, ηγήθηκε της έρευνας για ρωσική παρέμβαση στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2016, και σήμερα ενδέχεται να του απαγγελθούν κατηγορίες για παρεμπόδιση του έργου κοινοβουλευτικής επιτροπής και ψευδείς δηλώσεις ενώπιον του Κογκρέσου.

Ο Μπλούμενθαλ απάντησε στους ισχυρισμούς του Τραμπ, λέγοντας στο CNN ότι οι ισχυρισμοί του Αμερικανού προέδρου είναι «εντελώς παραπλανητικοί και διαστρεβλωμένοι». Παραδέχθηκε όμως ότι «σε μερικές περιπτώσεις» δεν εκφράστηκε σωστά αναφορικά με τη στρατιωτική του θητεία.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο ο Τραμπ έχει λάβει τιμωρητικά μέτρα εις βάρος αντιπάλων του.

Το 2017 κατά την πρώτη θητεία Τραμπ ο Μπλούμενθαλ είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη εις βάρος του Ρεπουμπλικάνου κατηγορώντας τον ότι παραβίασε άρθρο του Συντάγματος, το οποίο απαγορεύει στους κυβερνητικούς αξιωματούχους να δέχονται δώρα. Η υπόθεση τελικά απορρίφθηκε.



Ειδήσεις σήμερα:

Γέμισε το TikTok με ΑΙ βίντεο που δείχνουν ηλικιωμένους να «συλλαμβάνονται» από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ

Σε κρίσιμη κατάσταση η Γερμανίδα δήμαρχος μετά τις 13 μαχαιριές που δέχθηκε - Κύρια ύποπτη η 17χρονη κόρη της

Τροχαίο δυστύχημα στο Μενίδι - 46 χρονών η οδηγός που σκοτώθηκε μετά από ανατροπή του αυτοκινήτου της

Thema Insights

Αθηναγόρας Κωστάκος: Αυτό που έχει νόημα στη ζωή είναι να μην σπαταλάμε το χρόνο μας εκεί που δεν περνάμε καλά

Αθηναγόρας Κωστάκος: Αυτό που έχει νόημα στη ζωή είναι να μην σπαταλάμε το χρόνο μας εκεί που δεν περνάμε καλά

Ο διεθνώς καταξιωμένος σεφ και περιζήτητος δημιουργός εστιατορίων αποκρυπτογραφεί το πώς μια εμπειρία μένει στη μνήμη, αλλά και το πώς η ελληνική κουζίνα συγκινεί τα πλήθη σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Τα μυστικά της Μακροζωίας

Η μακροζωία δεν είναι μια νέα ιατρική ανακάλυψη, ούτε ένα lifestyle trend που το επιλέγουμε. Είναι μια πραγματικότητα που διαμορφώνεται μέσα από τις επιστημονικές εξελίξεις, τη βελτίωση των συστημάτων υγείας και την αυξανόμενη συνειδητοποίηση γύρω από το πώς θέλουμε να ζούμε

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης