Απάτη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από πλουσιόπαιδο του Instagram: Έκλεβε για να ζει στη χλιδή και να... χρηματοδοτεί τις διακοπές του

Το διαζύγιο και οι απάτες

Ο Τζέισον Γουάτκιν



Η σύλληψη



Καταδίκη για παιδική πορνογραφία και απάτες

«Η ζωή μου δεν είναι εύκολη. Ο πατέρας μου έχει δουλέψει πολύ σκληρά για να μου εξασφαλίσει όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Το ιδιωτικό μας τζετ δεν πετάει από μόνο του, η πισίνα μας δεν καθαρίζεται από μόνη της, τα αυτοκίνητά μου δεν γεμίζουν αυτόματα με βενζίνη», είχε πει.Ωστόσο, το δικαστήριο έλαβε γνώση ότι, τον Μάρτιο του περασμένου έτους, η προνομιούχα ανατροφή και ο εξωφρενικός τρόπος ζωής του Γουάτκιν κατέρρευσαν δραματικά. Ο καταλύτης για την παραβατική του συμπεριφορά ήρθε πριν από έξι χρόνια, το 2019, όταν οι γονείς του χώρισαν και ο Γουάτκιν αποκόπηκε ουσιαστικά από τον πατέρα του, τον μεγιστάνα των ακινήτων Τζέισον Γουάτκιν, ο οποίος αποδοκίμαζε τις εξωφρενικές δαπάνες του.Ο εισαγγελέας είπε ότι ο Γουάτκιν επινόησε την απάτη, η οποία επικεντρώθηκε στην πολυτελή γαλλική μάρκα Hermes και περιελάμβανε την υπόσχεση στους επενδυτές ότι θα είχαν την ευκαιρία να αποκομίσουν γρήγορο κέρδος από τις τσάντες. Ο οίκος μόδας επιτρέπει μόνο σε επιλεγμένους πελάτες να αγοράζουν τις αποκλειστικές τσάντες του, οι οποίες συχνά έχουν υψηλότερη αξία μεταπώλησης από ό,τι όταν αγοράζονται καινούργιες.Ο εισαγγελέας είπε ότι ο 26χρονος έπεισε έναν οικογενειακό φίλο να επενδύσει, ισχυριζόμενος ότι είχε «προσωπική σχέση» με τον διευθυντή της Hermes, η οποία του παρείχε ειδική πρόσβαση στις πολυτελείς τσάντες της.Επίσης, προσποιούταν τον εκατομμυριούχο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πείσει τα θύματά του να του δώσουν μετρητά.«Παρουσίαζε μια εξωτερική εικόνα γοητευτικού και πολυτελούς τρόπου ζωής. Αυτό φαίνεται να ενέπνευσε εμπιστοσύνη και οδήγησε αρκετούς ανθρώπους να του δανείσουν μεγάλα χρηματικά ποσά με την υπόσχεση είτε οικονομικής απόδοσης είτε πολυτελών αντικειμένων. Η πραγματικότητα ήταν ότι, μόλις του δόθηκαν τα χρήματα, δεν τα επέστρεψε όπως είχε συμφωνηθεί, με αποτέλεσμα πολλά άτομα να χάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Ο κατηγορούμενος έβρισκε δικαιολογίες και απέφευγε τους ενάγοντες, ενώ παράλληλα ξόδευε μεγάλα χρηματικά ποσά για να διατηρήσει τον φαινομενικά πολυτελή τρόπο ζωής του», είπε ο εισαγγελέας.Ο Γουάτκιν εξαπάτησε μία φίλη του, την Χάνα Τζέικς, παίρνοντας 113.000 ευρώ ενώ η Κριστίν Κόλμπερτ, ιδιοκτήτρια μπουτίκ, έχασε 50.000 ευρώ. Ο 26χρονος κατηγορήθηκε επίσης για κλοπή μιας μπλε τσάντας Hermes, αξίας 24.000 ευρώ και μιας τσάντας από αλιγάτορα, αξίας 9.000 ευρώ, από τη μπουτίκ της Κριστίν Κόλμπερτ. Επίσης, εξαπάτησε τον ίδιο του τον πατέρα, αποσπώντας του σχεδόν 16.000 ευρώ.Πατέρας και γιος δεν είχαν καλές σχέσεις επειδή ο δεύτερος αρνήθηκε να του δανείσει 115.000 ευρώ. Ο 26χρονος ισχυρίστηκε επίσης ότι ο πατέρας του ήταν «αδιάφορος» όταν οι συναλλαγές έγιναν δύσκολες κατά τη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19.«Ο κ. Γουάτκιν ανησυχούσε για το ποσό που ο κατηγορούμενος φαινόταν να ξοδεύει για την κοινωνική του ζωή, παρά το γεγονός ότι δεν δούλευε», είπε ο εισαγγελέας.Ένα άλλο θύμα ήταν ο επιχειρηματίας Τζέιμς Ιρλάμ, ο οποίος γνώρισε τον 26χρονο μέσω της πεθεράς του. Αυτή ήταν φίλη της μητέρας του Γουάτκιν. Ο κ. Ιρλάμ αρχικά αγόρασε μια τσάντα Hermes Birkin από τον 26χρονο για τα γενέθλια της συζύγου του, αλλά στη συνέχεια έχασε περίπου 28.500 ευρώ, αφού τον έπεισαν να επενδύσει στην «επιχειρηματική πρότασή» του. Όταν όμως δεν έλαβε ούτε την τσάντα ούτε την απόδοση της επένδυσής του, ο κ. Ιρλάμ άρχισε νομικές διαδικασίες εναντίον του 26χρονου.Ο μπάρμαν Άντορ Φαρκάς, που εργαζόταν στο Harrods, έχασε επίσης περίπου 16.000 ευρώ. Ο Γουάτκιν είπε στον μπάρμαν ότι ήταν εκατομμυριούχος και αφού οι δύο έγιναν φίλοι, του υποσχέθηκε «οικονομική απόδοση» αν του επέτρεπε να ξοδέψει χρήματα από την πιστωτική του κάρτα.Το τελευταίο θύμα, ο Ναχίμ Ακτάρ, γνώρισε τον 26χρονο μέσω των κοινωνικών μέσων. Ο κ. Αχτάρ είπε ότι ο 26χρονος έδινε την «εντύπωση» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ήταν εκατομμυριούχος και ασχολούνταν με τη βιομηχανία της μόδας.Συμφώνησε να μεταφέρει 950 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό του Γουάτκιν για να του αγοράσει ένα ζευγάρι παπούτσια Lora Piana. Ωστόσο, ο κ. Ακτάρ δεν έλαβε ποτέ τα παπούτσια και όταν επικοινώνησε με τον Γουάτκιν, άκουσε «ατελείωτες δικαιολογίες, μεταξύ των οποίων ότι βρισκόταν στο νοσοκομείο».Ο Γουάτκιν συνελήφθη όταν η Κριστίν Κόλμπερτ που ζητούσε επανειλημμένα τα χρήματά της πίσω δημοσίευσε ένα post στο Instagram προειδοποιώντας το κοινό να μείνει μακριά από αυτόν επειδή «είχε πέσει θύμα απάτης». Η Χάνα Τζέικς επικοινώνησε μαζί της και οι δύο γυναίκες συμφώνησαν να ξεσκεπάσουν τον 26χρονο.Τον Μάρτιο του περασμένου έτους, η Τζέικς κανόνισε να συναντηθεί με τον Γουάτκιν στην παμπ. Όταν έφτασε, επικοινώνησε με την Κόλμπερτ, η οποία με τη σειρά της κάλεσε την αστυνομία.Όταν ανακρίθηκε, ο 26χρονος ισχυρίστηκε ότι ο τρόπος ζωής του χρηματοδοτούνταν από τη μητέρα του και έναν συνεργάτη, τον οποίο αρνήθηκε να κατονομάσει. Ισχυρίστηκε ότι είχε την πρόθεση να αποπληρώσει την Κόλμπερτ, αλλά χρειαζόταν περισσότερο χρόνο. Υποστήριξε επίσης ότι εκείνη του χρωστούσε χρήματα και ότι η Τζέικς ήταν «ευέλικτη» όσον αφορά τα χρήματα που της χρωστούσε.Όταν όμως οι αστυνομικοί άρχισαν να ερευνούν τα οικονομικά του 26χρονου, ανακάλυψαν ότι είχε ενεχυριάσει μερικά από τα πολυτελή αγαθά του. Κατάσχεσαν επίσης το κινητό του τηλέφωνο και ανακάλυψαν μια σειρά από εικόνες παιδικής κακοποίησης και πορνογραφίας.Νωρίτερα φέτος, ο Γουάτκιν καταδικάστηκε μετά από δίκη στο ίδιο δικαστήριο για πέντε κατηγορίες δημιουργίας άσεμνων εικόνων παιδιών, δύο κατηγορίες κατοχής άσεμνων εικόνων παιδιών, καθώς και μία κατηγορία κατοχής απαγορευμένης εικόνας παιδιού και μία άλλη κατηγορία κατοχής πορνογραφικής εικόνας. Καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση για αυτά τα αδικήματα, καθώς και σε άλλα τεσσεράμισι χρόνια για τις έξι κατηγορίες απάτης.Ευρήματα της αστυνομίας που βρέθηκαν στην κατοχή του 26χρονου: