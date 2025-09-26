«Δεν φοβάμαι, ας πάμε σε δίκη» απαντά ο πρώην διευθυντής του FBI στη δίωξή του, ενώ ο Τραμπ πανηγυρίζει στα social media
Η πίεση που ασκεί ο Αμερικανός πρόεδρος στους πολιτικούς του αντιπάλους να φαίνεται ότι έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς
Κατηγορίες για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης απαγγέλθηκαν χθες Πέμπτη εναντίον του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμι, ένα από τα μαύρα πρόβατα του Ντόναλντ Τραμπ, με την πίεση που ασκεί ο Αμερικανός πρόεδρος στους πολιτικούς του αντιπάλους να φαίνεται ότι έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς.
«Σήμερα ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων απήγγειλε κατηγορίες στον πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμι για σοβαρά αδικήματα που σχετίζονται με την αποκάλυψη ευαίσθητων πληροφοριών», ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.
Ο 64χρονος πρώην επικεφαλής της ομοσπονδιακής αστυνομίας κατηγορείται για ψευδείς δηλώσεις και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης «σε σχέση με την προφορική του κατάθεση ενώπιον της επιτροπής Δικαιοσύνης της αμερικανικής γερουσίας» το 2020, επεσήμανε το υπουργείο, διευκρινίζοντας ότι, αν κριθεί ένοχος, ο Κόμι κινδυνεύει με πέντε χρόνια φυλάκιση.
Τότε ο Κόμι είχε καταθέσει στο πλαίσιο έρευνας του FBI για ενδεχόμενη ανάμιξη της Ρωσίας στην πρώτη προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ το 2016.
«ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!», έγραψε ο Ρεπουμπλικάνος στο Truth Social χαρακτηρίζοντας τον Κόμι, «έναν από τους χειρότερους ανθρώπους που έχει γνωρίσει η χώρα αυτή».
Από την πλευρά του ο πρώην διευθυντής του FBI (2013- 17) απάντησε: «δεν φοβάμαι». «Ο φόβος είναι το όπλο των τυράννων», πρόσθεσε σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram.
«Η οικογένειά μου και εγώ γνωρίζουμε εδώ και χρόνια ποιο είναι το κόστος του να αντιτίθεσαι στον Ντόναλντ Τραμπ», πρόσθεσε, «δεν θα ζούμε γονατιστοί και δεν πρέπει να το κάνετε ούτε κι εσείς», τόνισε. «Είμαι αθώος, οπότε ας πάμε σε δίκη», κατέληξε.
Μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία τον Ιανουάριο, έπειτα από μια προεκλογική εκστρατεία στην οποία ορκίστηκε εκδίκηση εναντίον των πολιτικών του αντιπάλων, οι αμερικανικές αρχές έχουν ξεκινήσει αρκετές έρευνες εναντίον προσώπων που θεωρούνται εχθρικά προς τους Ρεπουμπλικάνους, περιλαμβανομένου του Τζέιμς Κόμι και του πρώην διευθυντή της CIA Τζον Μπρέναν.
🚨 BREAKING: James Comey posts a video statement following his indictment— MeidasTouch (@MeidasTouch) September 26, 2025
"My family and I have known for years that there are costs to standing up to Donald Trump, but we couldn't imagine ourselves living any other way.
We will not live on our knees, and you shouldn't either.… pic.twitter.com/7oisRjWAfK
«Να κινηθούν τα πράγματα»
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πίεσε το υπουργείο Δικαιοσύνης το προηγούμενο σαββατοκύριακο, ζητώντας του να ασκήσει ταχύτερα διώξεις εναντίον όσων προσώπων είχαν εγείρει εμπόδια, εντείνοντας τους φόβους μεταξύ των Δημοκρατικών για ενδεχόμενη υπονόμευση της διάκρισης των εξουσιών.
Τον Ιούλιο είχε ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι ο Τζέιμς Κόμι και ο Τζον Μπρέναν ίσως να έπρεπε να λογοδοτήσουν για τις ενέργειές τους. «Είναι δύο πολύ ανέντιμοι άνθρωποι. Νομίζω ότι είναι τελειωμένοι απατεώνες και ίσως θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα», είχε δηλώσει ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.
Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του στην προεδρία είχε αποπέμψει αιφνιδιαστικά τον Κόμι το 2017, όταν το FBI ερευνούσε την ενδεχόμενη ανάμιξη της Ρωσίας στην προεκλογική του εκστρατεία για τις εκλογές του 2016.
Σε έκθεση του 2019 το FBI κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχαν επαρκείς αποδείξεις για σύμπραξη της ομάδας του Τραμπ με τη Μόσχα, όμως αναφέρθηκε σε μια σειρά ανησυχητικών πιέσεων που άσκησε ο πρόεδρος στην έρευνα.
Την ώρα που οι αντίπαλοί του τον κατηγορούν για αυταρχική παρέκκλιση, ο Τραμπ δεν έχει κρύψει ότι ενοχλείται από την καθυστέρηση του υπουργείου Δικαιοσύνης να εξετάσει αν θα πρέπει να ασκηθούν διώξεις εναντίον και άλλων αντιπάλων του, περιλαμβανομένης της γενικής εισαγγελέα της πολιτείας της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς.
Η Τζέιμς κατηγορείται από τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης Μπιλ Πουλτ, στενό συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ, για πλαστογράφηση εγγράφων που σχετίζονται με αιτήσεις στεγαστικών δανείων.
Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκε από τα μέσα ενημέρωσης η παραίτηση του ομοσπονδιακού εισαγγελέα της Βιρτζίνια Έρικ Ζίμπερτ, λίγες ώρες αφού ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε την αποχώρησή του.
Σύμφωνα με τον αμερικανικό Τύπο, ο Ζίμπερτ αρνήθηκε, λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων, να ασκήσει διώξεις εις βάρος της Τζέιμς και του Κομι.
Ο Τραμπ διόρισε τη Λίντσεϊ Χάλιγκαν, σύμβουλο του Λευκού Οίκου, στη θέση του, εκτιμώντας ότι η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι «έχει ανάγκη έναν σκληρό εισαγγελέα» στο πλευρό της «για να κινηθούν τα πράγματα».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
