Ο Κιμ Γιονγκ Ουν μεταβαίνει στην Κίνα για την στρατιωτική παρέλαση για την παράδοση της Ιαπωνίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο
Σπάνιο ταξίδι για τον Κιμ Γιονγκ Ουν εκτός της Βόρειας Κορέας - Ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα παραστεί επίσης στην παρέλαση
Ο πρόεδρος της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν αναχώρησε σήμερα το μεσημέρι με τρένο από την Πιονγιάνγκ με προοισμό το Πεκίνο, ώστε να παρακολουθήσει την στρατιωτική παρέλαση για την παράδοση της Ιαπωνίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.
«Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας αναχώρησε από την Πιονγιάνγκ το απόγευμα με ειδικό τρένο», μετέδωσε το Yonhap.
Αυτό αποτελεί ένα σπάνιο ταξίδι του Κιμ Γιονγκ Ουν εκτός της απομονωμένης του χώρας για την πρώτη του συμμετοχή σε μια σημαντική πολυμερή διπλωματική εκδήλωση.
Ο Κιμ αναμένεται να φτάσει στο Πεκίνο αύριο Τρίτη, ανέφερε το Yonhap.
Κατόπιν πρόσκλησης του Κινέζικου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας πρόκειται να παραστεί στην στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο την Τετάρτη για να συμμετάσχει στους εορτασμούς της παράδοσης της Ιαπωνίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος έχει αναπτύξει στενή σχέση με τον Κιμ, θα παραστεί επίσης στην παρέλαση.
