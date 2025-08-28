Συμφωνία Τουρκίας και Αιγύπτου για συμπαραγωγή drones - Η Άγκυρα διεισδύει στην αφρικανική αγορά

«Τεχνολογική ανεξαρτησία» και εξαγωγές

Η τουρκική εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας Havelsan ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι υπέγραψε στρατηγική συμφωνία με την αιγυπτιακή Arab Organization for Industrialization (AOI) για την κοινή παραγωγή αυτόνομων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAVs).Σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο Χ, η Havelsan σημείωσε:«Υπογράψαμε στρατηγική συμφωνία συνεργασίας με την AOI, έναν από τους κορυφαίους βιομηχανικούς οργανισμούς της Αιγύπτου, για τη συμπαραγωγή αυτόνομων UAVs. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας θα πραγματοποιηθεί συναρμολόγηση και κοινή παραγωγή UAVs».Σύμφωνα με το Anadolu, η συμφωνία περιλαμβάνει την κοινή παραγωγή των UAVs BAHA, BULUT και BOZBEY, που έχουν αναπτυχθεί εντός της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας. Η Havelsan, η οποία δραστηριοποιείται διεθνώς σε τομείς όπως το αμυντικό λογισμικό, οι αυτόνομες τεχνολογίες, τα συστήματα προσομοίωσης και εκπαίδευσης, τα συστήματα διοίκησης-ελέγχου και η κυβερνοασφάλεια, στοχεύει μέσω της νέας αυτής συνεργασίας να ενισχύσει την παρουσία της στην αφρικανική αγορά.Ο διευθύνων σύμβουλος της Havelsan, Mehmet Akif Nacar, δήλωσε κατά την υπογραφή: «Η συνεργασία αυτή θα ενισχύσει την τοπική παραγωγική ικανότητα και θα φέρει τις αυτόνομες τεχνολογίες UAV στην περιοχή, επιτρέποντάς μας να κάνουμε μια ισχυρή είσοδο στην αφρικανική αγορά».Η Havelsan ανήκει στο μετοχικό ταμείο των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και θεωρείται μια από τις σημαντικές εταιρείες τεχνολογίας της Τουρκίας , που προσφέρει λύσεις και προϊόντα με επίκεντρο το λογισμικό στους τομείς της άμυνας, της κυβερνοασφάλειας και των τεχνολογιών πληροφοριώνΑπό την πλευρά του, ο πρόεδρος της AOI, υποστράτηγος Mokhtar Abdullatif, τόνισε ότι η εμπειρία της Havelsan σε συνδυασμό με τις παραγωγικές δυνατότητες της AOI θα στηρίξουν το όραμα της Αιγύπτου για τεχνολογική πρόοδο: «Η συνεργασία αυτή δεν αφορά μόνο την παραγωγή· αποτελεί επίσης σημαντικό βήμα προς την τεχνολογική ανεξαρτησία και τις βιώσιμες εξαγωγές».Η συμφωνία αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τους βιομηχανικούς δεσμούς ανάμεσα σε Τουρκία και Αίγυπτο, ενώ δίνει στη Havelsan τη δυνατότητα να προωθήσει λύσεις στην αφρικανική αγορά. Ήδη η εταιρεία έχει εξάγει το UAV BAHA σε αφρικανικές χώρες, ενώ το μη επανδρωμένο χερσαίο όχημα BARKAN εντάχθηκε το 2023 στο οπλοστάσιο των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.