Ευρωπαϊκές ταχυδρομικές υπηρεσίες αναστέλλουν τις αποστολές δεμάτων προς τις ΗΠΑ λόγω αβεβαιότητας για τους δασμούς
Η καθυστερημένη ανακοίνωση του Τραμπ άφησε τους φορείς εκμετάλλευσης με «περιορισμένο χρονικό περιθώριο για να προετοιμαστούν»
Ταχυδρομικές υπηρεσίες στην Ευρώπη, όπως η Γαλλική La Poste, η Γερμανική Deutsche Post, η Ιταλική Poste Italiane και η Ισπανική Correos, έχουν σταματήσει την αποστολή των περισσότερων δεμάτων προς τις ΗΠΑ, επικαλούμενες την αβεβαιότητα γύρω από τους νέους εισαγωγικούς δασμούς που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.
Οι υπηρεσίες αυτές ανέστειλαν τις αποστολές τους το Σαββατοκύριακο, με την αυστριακή Österreichische Post και τη βρετανική Royal Mail να ακολουθούν την Τρίτη (26/8), προκειμένου τα δέματα που αποστάλθηκαν νωρίτερα να φτάσουν στις ΗΠΑ πριν από την εφαρμογή των νέων δασμών στο τέλος του Αυγούστου.
Σύμφωνα με τον Guardian, ο Τραμπ υπέγραψε πρόσφατα εκτελεστικό διάταγμα που καταργεί από τις 29 Αυγούστου την απαλλαγή από φόρους για μικρά πακέτα αξίας κάτω των 800 δολαρίων, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί ευρέως από μικρές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την Αμερικανική Τελωνειακή Υπηρεσία, πέρυσι εστάλησαν 1,36 δισ. πακέτα με την απαλλαγή αυτή, αξίας 64,6 δισ. δολαρίων, τα οποία τώρα θα υπόκεινται σε δασμό 15%, ίδιο με αυτόν των περισσότερων εισαγωγών από την ΕΕ.
Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι αλλαγές αυτές, αν παραμείνουν, θα επηρεάσουν σοβαρά τις μικρές και μεσαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που εξάγουν αγαθά χαμηλότερης αξίας στις ΗΠΑ.
Οι ευρωπαϊκές ταχυδρομικές υπηρεσίες, ωστόσο, ανέφεραν ότι θα συνεχίσουν να αποστέλλουν επιστολές και δέματα που αποστέλλονται από ιδιώτες και περιέχουν δώρα αξίας κάτω των 100 ευρώ, αλλά με αυστηρούς ελέγχους για να αποτραπεί η εμπορική χρήση της υπηρεσίας.
Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες αναμένουν περαιτέρω διευκρινίσεις για το ποιος θα αναλάβει την καταβολή των δασμών, ποια δεδομένα θα απαιτούνται και πώς αυτά θα μεταδίδονται στην αμερικανική τελωνειακή υπηρεσία.
Η La Poste, η οποία αποστέλλει περίπου 1,6 εκατομμύρια πακέτα ετησίως στις ΗΠΑ, ανέφερε ότι οι νέοι κανονισμοί επιβεβαιώθηκαν από τις αμερικανικές Αρχές μόλις στις 15 Αυγούστου, δίνοντας περιορισμένο χρόνο για προετοιμασία.
