Νότια Κορέα: Συνελήφθη καταζητούμενος για απάτες όταν... πέταξε αποτσίγαρο στον δρόμο
ΚΟΣΜΟΣ
Εναντίον του 60χρονου εκκρεμούσε ένταλμα για υπόθεση με απάτες πολλών εκατομμυρίων ευρώ – Πρότεινε να δώσει λεφτά σε αστυνομικούς για να τον αφήσουν να φύγει

Πέντε χρόνια αναζητούσαν οι Αρχές στη Νότια Κορέα έναν άνδρα περίπου 60 ετών για την εμπλοκή του σε απάτες με κρυπτονομίσματα και τον συνέλαβαν κατά τύχη όταν έριξε τη γόπα του τσιγάρου του.

Ο άνδρας συνελήφθη την Παρασκευή κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό στη Σεούλ, όταν παραβίασε τους πολύ αυστηρούς νόμους για τα σκουπίδια.

Η αστυνομία δήλωσε ότι η πρόθεσή της ήταν να συλλάβει τον άνδρα μόνο και μόνο γιατί έριξε το αποτσίγαρο στον δρόμο, αναφέρει το BBC.

Ωστόσο οι αστυνομικοί κάτι υποψιάστηκαν όταν ο άνδρας τους παρακάλεσε να τον αφήσουν να φύγει «μόνο για αυτή τη φορά» ενώ προσπάθησε και να να διαφύγει. Ακόμη αρνήθηκε να δείξει την ταυτότητά του, προσποιήθηκε ότι απαντούσε σε τηλεφώνημα ενώ και πρόσφερε χρήματα στην αστυνομία για να τον αφήσουν να φύγει.

Κατά την ανάκριση, η αστυνομία διαπίστωσε ότι ο άνδρας ήταν καταζητούμενος για απάτη με κρυπτονομίσματα ύψους 17,7 δισεκατομμυρίων γουόν (περίπου 11 εκατ. ευρώ) σε βάρος 1.300 ατόμων. Τελικά διαπιστώθηκε ότι έχει εκκρεμές ένταλμα σύλληψης για 10 κατηγορίες που σχετίζονται με την φερόμενη απάτη με κρυπτονομίσματα.

Πέρυσι, η αστυνομία της Νότιας Κορέας συνέλαβε περισσότερα από 200 άτομα για την κλοπή 240 εκατομμυρίων δολαρίων, μια υπόθεση που πιστεύεται ότι είναι η μεγαλύτερη απάτη με κρυπτονομίσματα στη χώρα.

