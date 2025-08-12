Αποβλήθηκε βουλευτής στη Νέα Ζηλανδία λόγω Γάζας: Χαρακτήρισε τη χώρα της οπισθοδρομική, ζήτησε καταδίκη του Ισραήλ

Η Κλόε Σάρμπρικ εμφανίστηκε με καφίγια και κάλεσε τα μέλη της κυβέρνησης να υποστηρίξουν ένα νομοσχέδιο για την «επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ για τα εγκλήματα πολέμου του» - Δείτε βίντεο